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У Києві 8-9 лютого буде змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві 8-9 лютого буде змінено рух деяких маршрутів громадського транспорту
У неділю, 9 лютого, змінить рух автобус № 31
фото з відкритих джерел

В суботу, 8 лютого, змінять рух автобуси №№ 2, 39, 98, 110 і тролейбус № 34

Цими вихідними, 8 та 9 лютого, низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова й Татарській. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Зокрема, в суботу, 8 лютого, змінять рух автобуси №№ 2, 39, 98, 110 і тролейбус № 34, а в неділю, 9 лютого – автобус № 31.

Із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

  • автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • автобус № 39 – в напрямку до вул. Ракетної від просп. Голосіївського – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), у зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – вул. Оноре де Бальзака, парна сторона (у зворотному напрямку – непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій починається ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припиняється. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Про це йдеться в повідомленні КП «Київпастранс».  Як повідомили у комунальному підприємстві, з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

До слова, зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Теги: автобус Київпастранс транспорт ярмарок громадський транспорт Київ

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