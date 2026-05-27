Катував цивільних на Київщині: СБУ оголосила підозру міжнародному найманцю

Ірина Міллер
фото: пресслужба СБУ
Наприкінці 2021 року зловмисник погодився воювати у складі російської приватної військової компанії «Редут» та вербувати найманців у бойовий підрозділ під назвою «Волки»

Служба безпеки України повідомила про підозру міжнародному найманцю у причетності до воєнних злочинів. Воюючи за РФ, зловмисник катував цивільних під час тимчасової окупації Київської області у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на міжнародного найманця, причетного до катувань та жорстокого поводження з цивільним населенням під час тимчасової окупації Київської області у 2022 році. Йдеться про міжнародного злочинця Давора Савичича, командира диверсійно-розвідувального загону «Волки». Цей 46-річний найманець має подвійне громадянство – Боснії і Герцеговини та Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, за наявною інформацією, Савичич перебуває у полі зору Interpol та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини за незаконне формування та приєднання до іноземних воєнізованих формувань, організацію терористичної групи та участь у збройних конфліктах під час розпаду Югославії.

Також повідомляється, що чоловік внесений до санкційних списків Великої Британії (UK FCDO Sanctions List) та України (РНБО) як учасник воєнізованих структур, що загрожують територіальній цілісності України.

Слідство встановило, що наприкінці 2021 року зловмисник погодився воювати у складі російської приватної військової компанії «Редут» та вербувати найманців у бойовий підрозділ під назвою «Волки». Цей батальйон найманців у лютому-квітні 2022 року діяв у складі угруповання військ ЗС РФ «Восток» та брав безпосередню участь в окупації населених пунктів Вишгородського та Бучанського районів Київської області.

За даними слідства, цей зловмисник разом з іншими представниками російських окупаційних військ базувався в лісовій місцевості між селами Шибене та Красний Ріг Бучанського району Київської області. Задокументовано, що у селі Федорівка Вишгородського району Савичич віддав наказ затримати цивільного місцевого мешканця, який ховався від обстрілів в укритті.

Найманець у супроводі 20 озброєних російських окупантів примусив 39-річого чоловіка вийти з укриття, наказав йому роздягнутися. Зі зв’язаними за спиною руками вони відвезли полоненого у ліс до місця свого базування. Там Савичич катував цивільного – бив під час допитів прикладом автомата, намагаючись змусити дати неправдиві свідчення для російських пропагандистських ЗМІ.

Повідомляється, що підлеглі Савичича на кілька годин прив’язували жертву до дерева разом із гранатою без чеки. Не примусивши чоловіка до співпраці, найманець наказав йому викопати яму. Там він протягом семи днів тримав жертву із зв’язаними руками без їжі та води, а його підлеглі продовжували побиття та знущання.

Крім того, Савичич брав участь у катуванні дружини учасника АТО, яку окупанти незаконно викрали з квартири у селищі Іванків Вишгородського району. Протягом трьох днів вони незаконно утримували полонену в фургоні без опалення, світла, їжі, місця для сну та справляння фізіологічних потреб.

За наказом Савичича окупанти привели жінку в польову палатку для проведення допиту. Зловмисник погрожував жінці фізичною розправою в разі її відмови у співпраці, вимагав виказати місця перебування військовослужбовців ЗСУ та примушував давати інтерв’ю російським пропагандистам. Після деокупації Київщини слідчі СБУ знайшли закатоване тіло її чоловіка в одній із ям у лісі, де базувалися окупанти. Особи, причетні до його вбивства, наразі встановлюються слідством.

На підставі зібраних доказів, зокрема показів свідків та матеріалів з відкритих джерел, слідчі СБУ заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особи ще двох командирів російської армії, які віддали наказ жорстоко катувати та розстріляти п’ятьох цивільних мешканців Київської області. Командир батальйону майор Максим Краснощоков та заступник командира роти майор Олександр Васильєв керували діями мотострілецьких підрозділів під час тимчасової окупації села Перемога на Київщині.

Також правоохоронці встановили двох російських військових, причетних до воєнних злочинів в Україні. Зловмисники утримували в ямі, знущалися з жителів Київщини та закатували працівника поліції. 

