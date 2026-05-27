Київ отримав нові тролейбуси: експерт вказав на технічні недоліки

Експерт Олег Васильєв зазначає, що столична влада з невідомих причин уникає закупівлі транспорту з автономним ходом на велику відстань

Київський тролейбусний парк нарешті отримує перше оновлення за бюджетні кошти з початку повномасштабного вторгнення. До столиці вже почали доставляти нові тролейбуси марки PTS. Про це повідомляє «Главком». Останній новий тролейбус місто отримувало ще у січні 2021 року, тому ця поставка є знаковою подією для комунального транспорту столиці.

Нові машини створені на базі кузовів турецького бренду Akia та оснащені системою керування виробництва «Політехносервісу». Також вони мають автономний хід до одного кілометра.

Офіційний контракт між КП «Київпастранс» та броварським підприємством ТОВ «Політехносервіс» було підписано 26 січня 2026 року за результатами тендеру в системі Prozorro. Загалом замовлено 16 одиниць транспорту загальною вартістю 306,24 млн грн. Єдиним конкурентом на торгах виступало ТОВ «БАС Мотор» (структура корпорації «Богдан») із моделлю Богдан Т70117, чия пропозиція виявилася всього на 90 тис. грн дорожчою.

Згідно з тендерною документацією місто має отримати тролейбуси до 1 грудня. У вимогах до закупівлі йшлося про тролейбуси завдовжки понад 11,9 метра з загальною пасажиромісткістю близько 100 осіб (з 34 сидячими місцями), з місцями для пасажирів з-поміж маломобільних груп, крісла колісного, дитячого візка.

Нові тролейбуси мають бути оснащені системами опалення та кондиціювання, тонованими вікнами, мати пандус, світлодіодне освітлення, зовнішні та внутрішні табло на світлодіодах, систему блокування руху при відчинених дверях. Також у них має бути система оповіщення про маршрут і зупинки для пасажирів, що перебувають у салоні та на зупинках. Окрім цього, має бути місце для встановлення GPS-трекерів та обладнання для автоматизованої оплати проїзду.

Автор каналу «Залізні магістралі» Олег Васильєв зазначає, що столична влада з невідомих причин уникає закупівлі транспорту з автономним ходом на велику відстань, купуючи тролейбуси із запасом автономного руху в 1 км. Для «Київпастрансу» знову придбали машини, здатні проїхати без живлення лише один кілометр. На думку автора каналу «Залізні магістралі», за умов регулярних інцидентів на маршрутах та дорожньо-транспортних пригод, Києву варто було б розвивати парк тролейбусів, спроможних тривалий час пересуватися без підключення до контактної мережі, що значно покращило б гнучкість і надійність міських перевезень.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025 року стало відомо, що Київ збирається купити 40 нових тролейбусів за 1 млрд грн (по 25,2 млн грн за одиницю). Однак згодом «Київпастранс» скасував закупівлю, пояснивши це необхідністю внести зміни до технічних вимог тендерної документації.

Виробник повинен поставити у Київ 16 низькопідлогових тролейбусів PTS T12309 не раніше 2025 року випуску. Один – до 30 червня, решту – до 1 грудня.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що КП «Київпастранс» закупив тролейбуси для столиці за «найвищими цінами», яких раніше не фіксували на українському ринку. Йдеться про турецькі тролейбуси, остаточне складання яких здійснюють в Україні. Столиця планувала придбати їх приблизно по $444 тис. за одиницю. Розслідувачі порівняли ціни з попередніми контрактами цієї ж компанії та з’ясували, що раніше аналогічні тролейбуси продавали значно дешевше. Зокрема, у Чернівцях їх закуповували приблизно по $436 тис., ще раніше – по $395 тисяч, а ще раніше – навіть по $280 тис. за одиницю.

До слова, за даними Alltransua, з 2016 року кількість справних тролейбусів у Києві скоротилася майже вдвічі, а більшість рухомого складу вже старша за 10 років.