Україна спростила імпорт компонентів для виробництва зброї

Лариса Голуб
Кабмін суттєво спростив імпорт компонентів для виробництва зброї

Українським підприємствам, які займаються виробництвом озброєння та військової техніки, суттєво спростили митне оформлення імпорту іноземних компонентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне роз'яснення Міністерства оборони України.

«Українським виробникам озброєння та військової техніки спрощено імпорт іноземних компонентів. Зміни стосуються етапу митного оформлення. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України», – йдеться в повідомленні Міноборони.

Відповідна постанова Кабінету Міністрів покликана максимально прискорити логістику для вітчизняного оборонно-промислового комплексу та, як наслідок, пришвидшити постачання готового озброєння Силам оборони України.

Що саме змінилося в митних правилах:

  • Зменшення бюрократії: Відтепер підприємствам оборонного сектору не потрібно подавати частину супутніх документів окремо – усі необхідні дані відразу вноситимуться безпосередньо до митної декларації.
  • Гнучкість із таємною інформацією: Урядовці дозволили виробникам подавати секретні документи та додаткові відомості до моменту офіційного подання митної декларації.
  • Скасування часових обмежень: Скасовано застарілу вимогу, яка зобов'язувала підприємства за три дні до фактичного оформлення товарів надсилати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших дозвільних документів.

У Міноборони наголошують, що усунення цих бюрократичних перепон прибере затримки на кордоні та дозволить українським зброярам швидше отримувати дефіцитну іноземну сировину, мікроелектроніку та комплектуючі для безперебійного виготовлення техніки, снарядів і дронів.

«Главком» писав, що за дорученням президента Володимира Зеленського Україна розробляє лінійку дешевих ракет для перехоплення російських дронів-камікадзе типу «Shahed». Окремі технологічні рішення вже пройшли стадію розробки та наразі перебувають на етапі активного тестування. Федоров заявив, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.

Нагадаємо, в Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу, яка успішно пройшла всі етапи випробувань і вже готова до використання на фронті. Українська авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

