Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану

У Білому домі заявили, що навіть можливе передання Росією розвідданих Ірану не впливає на операцію США

Військова операція США проти Ірану має назву «Епічна лють»

У Білому домі відреагували на повідомлення медіа про можливу передачу Росією розвідувальних даних Ірану для атак на об’єкти США. Там заявили, що навіть якщо така інформація відповідає дійсності, це не впливає на хід американської військової операції. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, пише «Главком».

За її словами, адміністрація не коментує розвідувальні звіти, які потрапляють у пресу. «Ми не коментуємо розвідувальні звіти, які просочуються до преси. Сталося це чи ні, чесно кажучи, насправді не має значення, тому що президент Трамп і військові США повністю знищують злочинний іранський терористичний режим», – сказала Левітт.

Вона зазначила, що наразі триває шостий день військової операції США проти Ірану під назвою «Епічна лють».

За словами речниці, американські військові досягли значної переваги у повітрі. «Військові Сполучених Штатів вражаюче встановили панування та перевагу в повітрі над небом Ірану», – заявила вона.

Левітт також додала, що США досягають поставлених військових цілей і продовжать операцію. «Ми досягаємо військових цілей цієї операції, і це буде продовжуватися, тому що збройні сили Сполучених Штатів – це найкраща та найсмертоносніша бойова сила», – підкреслила речниця.

За повідомленням The Washington Post, Росія передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для атак на американські військові об’єкти на Близькому Сході.

До слова, на фоні ескалації бойових дій на Близькому Сході Кремль обрав тактику інформаційного та військового дистанціювання. Журналісти запитали Пєскова, чи може Росія впливати на війну на Близькому Сході.

Попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна».

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

1 березня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

Станом на 6 березня бойові дії між сторонами продовжуються.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.