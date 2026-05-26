Кияни вимагають знести недобудований ТРЦ April City на Кільцевій: петиція набрала голоси

Ситуація навколо недобудованого ТРЦ триває вже понад 7 років

Кияни скаржаться на блокування трамвайної інфраструктури та багаторічні затори

Кияни вимагають звільнити станцію швидкісного трамваю «Кільцева дорога» від замороженого будівництва другої черги ТРЦ «Апрель-2» (April City). Відповідна петиція на сайті Київради вже успішно набрала необхідні голоси і перейшла на стадію розгляду міською владою. Активну підтримку громаді висловив і народний депутат України Роман Грищук, інформує «Главком».

Кияни вимагають демонтувати недобудований ТРЦ April City

Йдеться про петицію №14217 «Про звільнення станції швидкісного трамваю «Кільцева дорога» від незаконної недобудови «Апрель-2» та відновлення прав громади на безпечну інфраструктуру». Авторка звернення Оксана Андрійчук зареєструвала її 14 травня 2026 року, і станом на зараз документ уже зібрав 6084 підписи при необхідних 6000.

Народний депутат Роман Грищук («Слуга народу») на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відеоролик на підтримку петиції киян. Він назвав залізобетонний довгобуд «монстром» та символом некомпетентності столичної влади.

«Тут не ведеться жодних будівельних робіт з початку повномасштабного вторгнення. Цей монстр є символом абсолютно провальної некомпетентності місцевої влади, яка дозволила цей інвестиційний проєкт в інтересах людей, наближених до Столара і Черновецького. Воно як ракова пухлина на обличчі нашого міста. Воно має бути знесено», – заявив Грищук.

Парламентар закликав до розголосу та пообіцяв зі свого боку зробити все можливо, щоб «цього одоробла не було, а всі винні були притягнуті до відповідальності».

Ситуація навколо недобудованого ТРЦ триває вже понад сім років. Те, що міська влада колись подавала як сучасний інвестиційний проєкт, на практиці виявилося звичайним захопленням стратегічного транспортного простору Борщагівки.

Кияни у петиції наголошують на двох ключових проблемах:

Повноцінний доступ до законної кінцевої станції «Кільцева дорога» фізично перекритий бетонними конструкціями ТРЦ. Через це пасажири змушені завершувати свій маршрут раніше – на станції «Жуля Верна» (колишня «Ромена Роллана»), а далі йти пішки через захаращені паркани та темні тунелі.

Під час будівництва бетонні опори фактично «вилізли» на проїжджу частину, значно звузивши проспект перед виїздом на Кільцеву дорогу. Це створило щоденне аварійне «пляшкове горло», де автомобілісти годинами стоять у нескінченних заторах.

Оскільки забудовник за 7,5 років не продемонстрував жодного прогресу, залишивши район із напівзруйнованим бетонним скелетом, громада Києва вимагає від Кличка та профільних комісій:

Негайно демонтувати конструкції «Апрель-2», що розташовані над трамвайними коліями та станцією «Кільцева дорога».

​Звільнити проїжджу частину від бетонних опор та будівельних парканів для ліквідації заторів.

​Повністю відновити роботу станції «Кільцева дорога», щоб трамвай курсував до своєї законної кінцевої зупинки.

​Провести благоустрій території навколо транспортного вузла (освітлення, безпечні переходи).

​Розірвати інвестиційний договір та договори оренди землі із забудовником через невиконання зобов’язань протягом 7,5 років.

«Ми маємо право на безпечні дороги, вільний простір та громадський транспорт, який працює для людей, а не підлаштовується під заморожені торгові центри» – резюмують автори петиції, яка тепер чекає на офіційний вердикт мерії.

Що відомо про скандальний ТРЦ April City

У лютому 2026 року стало відомо, що Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) збирається подати позов до суду, щоб той змусив забудовника знести недобудований ТРЦ April City на Борщагівці. Однак для цього ще необхідно погодження від Міністерства розвитку громад та інфраструктури.

Так влітку 2020 року у Києві будували торговий центр April City фото з відкритих джерел

Історія з ТРЦ April city тягнеться вже 12 років, коли комунальне підприємство «Київпастранс» ще у 2008 році отримало ділянку над зупинкою «Кільцева Дорога» на Борщагівці для її подальшої реконструкції та будівництва транспортного комплексу.

У 2018 році компанія разом з ТОВ «Фаворит-Поліс» вже отримала містобудівні умови від КМДА для комплексу з паркінгом, а пізніше з’явився проєкт з бізнес ценром на 22 поверхи під назвою April Tower над трамвайною зупинкою.

Дозвіл на будівництво комплексу видавала ДАБІ у 2019 році, фавасад і інтер’єр проектували Urban Experts та Leslie Jones Architecture. Відкриття планувалось на кінець 2020 року

Після ліквідації ДАБІ, ДІАМ неодноразово перевіряла об’єкт. Наприклад влітку 2025 року держінспекція видала припис що необхідно перебудувати об’єкт відповідно до державних будівельних норм і цільового призначення землі. Але вже восени 2025 року ДІАМ виявила, що забудовник не виконав припис, і зобов’язала знести самочинно збудований об’єкт. Також забудовник не надав жодного документа включно з проєктною документацією.

Якщо за рішенням майбутнього суду забудовник за власний кошт не демонтує ТРЦ, цим займеться виконавча служба Міністерства юстиції.

Мешканці Борщагівки також неодноразово протестували та подавали петицію, зокрема у 2022 році вони вимагали демонтувати недобудований ТРЦ. Тоді влада її відхилила і перенаправила питання до Державної інспекцією архітектури та містобудування.

