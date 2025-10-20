Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою

Громадська організація «Українська асоціація маркетингу» визнала, що кампанія «Твердий стандарт» є дискримінаційною

Держпродспоживслужба наклала штраф на компанію «Ковальська» після скарги на рекламну кампанію «Твердий стандарт» за участі української порноакторки Джозефіни Джексон (справжнє ім’я – Юлія Сенюк). Про це повідомив засновник креативної агенції reitarska Максим Бондаренко, який і подав скаргу на рекламу «Ковальської», інформує «Главком».

Бондаренко опублікував відповідь від Держпродспоживслужби, у якій зазначили, що для експертизи реклами звернулися до громадської організації «Українська асоціація маркетингу». Там визнали, що кампанія «Твердий стандарт» є «дискримінаційною та такою, що порушує вимоги частини третьої статті 7, частини першої статті 8 Закону «Про рекламу».

Тобто контент «Ковальської» «використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача, що не стосується рекламованого продукту чи способу його споживання».

Тож Держпродспоживслужба вирішила накласти штраф згідно зі статтею 27 Закону «Про рекламу» та зупинити розповсюдження контенту. Сам Бондаренко звернувся до компанії «Ковальська» і її директора з маркетингу Володимира Соболева з проханням «дотримуватися твердих стандартів якості реклами, які були впроваджені важкою працею».

Як зазначили у самій «Ковальській»,«експертка з твердості» Джозефіна Джексон розповідає про догляд за бетоном впевнено, ніжно й точно, бо навіть «найякісніший бетон потребує правильного підходу, щоб стати справжньою опорою, а не розчаруванням».

«Вона відчує, коли твердості бракує. І точно скаже, що з цим робити. Джозефіна – експертка з твердості, яка пояснить усе: з ніжністю, впевненістю й твердим переконанням. Бо навіть найякісніший бетон потребує правильного підходу. Твердий стандарт – коли міцність дарує відчуття спокою», – йдеться в рекламі.

Нагадаємо, у 2021 році Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427). За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів. Так, закон забороняє розміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.