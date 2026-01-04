На Оболоні вибухнув позашляховик, є постраждалі (відео)

На місце події прибули наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби

В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Поліція зʼясовує обставини події.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.

🤯У Києві на Оболоні вибухнуло авто: є постраждалі



Прибула карета швидкої і рятувальна служба. Правоохоронці з'ясовують обставини події. pic.twitter.com/7uEBMFGC1e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 4, 2026

❗️На Оболоні підірвали автомобіль військового/правоохоронця. Під час вибуху в авто було двоє людей, їх госпіталізували, – місцеві ЗМІ pic.twitter.com/f2CKyNenin — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 4, 2026

Нагадаємо, зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний атракціон із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця.

До слова, у столиці нетверезий чоловік викрав автобус та втрапив на ньому в ДТП.

Крім того, на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми.

Також на Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими, яка сталася в останній день року. Внаслідок зіткнення двох автівок травми отримали двоє людей.