На Оболоні вибухнув позашляховик, є постраждалі (відео)
На місце події прибули наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби
В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Поліція зʼясовує обставини події.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.
