На Оболоні вибухнув позашляховик, є постраждалі (відео)

Єлизавета Жабська
Єлизавета Жабська
На Оболоні вибухнув позашляховик, є постраждалі (відео)
Місце вибуху на Оболоні
фото: телеграм-канал «Реальний Київ»

На місце події прибули наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби

В Оболонському районі столиці 4 січня вибухнув позашляховик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Поліція зʼясовує обставини події.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.

Нагадаємо, зимовий відпочинок на Київщині закінчився трагедією для компанії молодих людей. Небезпечний атракціон із використанням автомобіля та шин призвів до загибелі 25-річного хлопця.

До слова, у столиці нетверезий чоловік викрав автобус та втрапив на ньому в ДТП.

Крім того, на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми.

Також на Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими, яка сталася в останній день року. Внаслідок зіткнення двох автівок травми отримали двоє людей.

