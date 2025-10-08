Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані

За купання в озері у Казахстані Дуров може отримати штраф

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров викупався в озері на території національного заповідника «Кольсайські озера» в Казахстані, де купання заборонено та карається штрафом. Про це пише «Главком».

Кадри купання у холодній воді бізнесмен виклав в історії свого Telegram-каналу, підписавши коротко: «Це було хороше плавання». На відео видно засніжені гори, а тлом звучить етнічна музика.

«Це адміністративне правопорушення, порушнику загрожує штраф. Тут заборонено купатися всім. На середньому озері ведеться кінний обхід території працівниками парку. Але постійно на місці вони перебувати не можуть, тому цілком могли не побачити», – прокоментували ситуацію в адміністрації парку, пишуть росЗМІ.

Кольсайські озера – частина державного національного природного парку, а отже будь-яке порушення правил загрожує штрафом за ст. 380-1 КпАП Казахстану – 39 320 тенге (близько $70).

У жовтні Дуров приїхав до Казахстану і відвідав у тому числі школу для дітей із сіл IQanat High School, піклувальником якої є. Бізнесмен прогулявся кампусом, поділився з учнями історіями про перші кроки у програмуванні та сфотографувався з усіма охочими. Пізніше на форумі Digital Bridge Дуров також повідомив, що Telegram запустить свою ШІ-лабораторію в Казахстані.

Також у рамках свого візиту до країни засновник месенджера зустрівся із президентом республіки Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили питання співпраці у галузі освіти, штучного інтелекту та кібербезпеки. Токаєв дав високу оцінку месенджеру з погляду його внеску у розвиток цифрового порядку денного Казахстану.

