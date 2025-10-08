Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані
Дуров вирішив показати своє купання в озері
скрін із відео

За купання в озері у Казахстані Дуров може отримати штраф

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров викупався в озері на території національного заповідника «Кольсайські озера» в Казахстані, де купання заборонено та карається штрафом. Про це пише «Главком».

Кадри купання у холодній воді бізнесмен виклав в історії свого Telegram-каналу, підписавши коротко: «Це було хороше плавання». На відео видно засніжені гори, а тлом звучить етнічна музика.

«Це адміністративне правопорушення, порушнику загрожує штраф. Тут заборонено купатися всім. На середньому озері ведеться кінний обхід території працівниками парку. Але постійно на місці вони перебувати не можуть, тому цілком могли не побачити», – прокоментували ситуацію в адміністрації парку, пишуть росЗМІ. 

Кольсайські озера – частина державного національного природного парку, а отже будь-яке порушення правил загрожує штрафом за ст. 380-1 КпАП Казахстану – 39 320 тенге (близько $70).

У жовтні Дуров приїхав до Казахстану і відвідав у тому числі школу для дітей із сіл IQanat High School, піклувальником якої є. Бізнесмен прогулявся кампусом, поділився з учнями історіями про перші кроки у програмуванні та сфотографувався з усіма охочими. Пізніше на форумі Digital Bridge Дуров також повідомив, що Telegram запустить свою ШІ-лабораторію в Казахстані.

Також у рамках свого візиту до країни засновник месенджера зустрівся із президентом республіки Касимом-Жомартом Токаєвим. Вони обговорили питання співпраці у галузі освіти, штучного інтелекту та кібербезпеки. Токаєв дав високу оцінку месенджеру з погляду його внеску у розвиток цифрового порядку денного Казахстану.

Раніше засновник Telegram Павло Дуров зробив незвичайний подарунок своїй дівчині Юлії Вавіловій на її 25-річчя. Як повідомляє «Главком», у своєму Telegram-каналі він повідомив про придбання цифрового активу Plush Pepe вартістю 15 000 TON (приблизно $52,5 тис.). Іграшка – це зображення жабеня Pepe, героя коміксу Boy's Club.

Читайте також:

Теги: Казахстан Павло Дуров бізнесмен Telegram штраф плавання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не ризикує псувати відносини з Москвою, тому зустрічає патріарха Кирила з почестями
Казахстан стукає до патріарха Варфоломія. Чому Кирило екстрено літав до Астани?
5 жовтня, 13:00
Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом»
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
9 вересня, 03:45
Розміри штрафів залишаються такими самими
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
17 вересня, 06:39
Кожен з чоловіків віком 25–60 років, який не перебував на військовому обліку, може автоматично отримати штраф
Деякі чоловіки отримають штрафи через автоматичну постановку на військовий облік – ЗМІ
26 вересня, 12:40
Співробітники поліції запросили підлітків разом з батьками до Подільського управління поліції для проведення профілактичної бесіди
Поліція затримала групу підлітків за п’яне хуліганство на столичному Подолі
17 вересня, 13:05
Корецька стверджувала, що азартні ігри нібито підіймають настрій та закликала підписників грати в казино
Зірка «Від пацанки до панянки» отримала штраф на майже 5 млн грн
1 жовтня, 20:07
Україна входить до топ-5 медального заліку турніру
Україна здобула вісім нагород у четвертий день чемпіонату світу з параплавання
25 вересня, 14:51
Черги з тисяч фур на кордоні Казахстану та Росії через перевірку підсанкційних товарів
Фури з Китаю застрягли на кордоні Казахстану та Росії
2 жовтня, 15:28
На 18-річного голкіпера Калмурзу (ліворуч) чекав сюрприз
Воротар «Кайрата», якому «Реал» забив п'ять голів, після гри отримав у подарунок авто
1 жовтня, 19:05

Соціум

Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані
Павло Дуров показав у Telegram, як порушує закон у Казахстані
Паливна криза в Росії: введено жорсткі ліміти на продаж бензину в чотирьох областях
Паливна криза в Росії: введено жорсткі ліміти на продаж бензину в чотирьох областях
Затримано 6 тис. рейсів: американські аеропорти паралізовані через нестачу диспетчерів
Затримано 6 тис. рейсів: американські аеропорти паралізовані через нестачу диспетчерів
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні
РФ покарала свого військового, який дав інтерв'ю в українському полоні
Зумери масово протестують по всьому світу: пояснення Bloomberg
Зумери масово протестують по всьому світу: пояснення Bloomberg
У Росії рекордно зросла кількість вироків за держзраду та шпигунство
У Росії рекордно зросла кількість вироків за держзраду та шпигунство

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua