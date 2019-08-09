Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)



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Частина дерев викорчувана сильним вітром Фото: Київзеленбуд

Найбільше шкоди буревій завдав зеленим зонам у Дніпровському та Дарницькому районах

Буревій, що пронісся Києвом 8 серпня, став причиною повалення 120-ти та пошкодження майже 150-ти дерев на балансових територіях київських комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та столичних лісопаркових господарств. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

Найбільше шкоди гроза завдала зеленим зонам у Дніпровському та Дарницькому районах. Обстеження територій тривають.

«Працівники КП УЗН та КП ЛПГ відучора працюють в посиленому режимі, щоб першочергово розкряжувати та прибрати дерева й гілля, що заважають пересуванню людей, перекривають проїзди. Роботи тривають, проте більшість територій вже прибрано», - розповіли у «Київзеленбуді».

Крім того, до аварійно-диспетчерської служби Управління міської станції захисту зелених насаджень КО «Київзеленбуд» з початку негоди надійшло 45 викликів. Для ліквідації аварійних ситуацій було організовано 3 бригади та залучено 3 автовишки.

У «Київзеленбуді» зазначили, що на місці повалених дерев передбачається висаджувати нові у сприятливий для цього період.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.

Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

Раніше повідомлялося, що внаслідок негоди у Києві 8 сепрня столичні рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев.