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    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)

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    Частина дерев викорчувана сильним вітром - Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Частина дерев викорчувана сильним вітром
    Фото: Київзеленбуд

    Найбільше шкоди буревій завдав зеленим зонам у Дніпровському та Дарницькому районах

    Буревій, що пронісся Києвом 8 серпня, став причиною повалення 120-ти та пошкодження майже 150-ти дерев на балансових територіях київських комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та столичних лісопаркових господарств. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

    Найбільше шкоди гроза завдала зеленим зонам у Дніпровському та Дарницькому районах. Обстеження територій тривають.

    «Працівники КП УЗН та КП ЛПГ відучора працюють в посиленому режимі, щоб першочергово розкряжувати та прибрати дерева й гілля, що заважають пересуванню людей, перекривають проїзди. Роботи тривають, проте більшість територій вже прибрано», - розповіли у «Київзеленбуді». 

    Крім того, до аварійно-диспетчерської служби Управління міської станції захисту зелених насаджень КО «Київзеленбуд» з початку негоди надійшло 45 викликів. Для ліквідації аварійних ситуацій було організовано 3 бригади та залучено 3 автовишки. 

    У «Київзеленбуді» зазначили, що на місці повалених дерев передбачається висаджувати нові у сприятливий для цього період.

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    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)
    Поламані та викорчувані: у Києві ураган повалив 120 дерев (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи. 

    Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок негоди у Києві 8 сепрня столичні рятувальники здійснили 10 виїздів на прибирання повалених дерев. 

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