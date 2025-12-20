Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні

Про знахідку співробітники Коордштабу повідомили в поліцію та спеціальні профільні служби

Увечері 19 грудня поблизу входу в громадську приймальню Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві було виявлено невідомий електронний предмет, ззовні схожий на радіомаячок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Коордштабу.

Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про знахідку співробітники Коордштабу відразу повідомили в поліцію та спеціальні профільні служби. На місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування походження та функціоналу знайденого пристрою. Правоохоронці вивчають усі можливі обставини появи «радіомаячка» поблизу громадської приймальні.

Приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У пресслужбі уточнили, що громадська приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві – це відкритий публічний простір, створений для допомоги родинам полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

