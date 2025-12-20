Головна Київ Новини
search button user button menu button

Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про знахідку співробітники Коордштабу повідомили в поліцію та спеціальні профільні служби

Увечері 19 грудня поблизу входу в громадську приймальню Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві було виявлено невідомий електронний предмет, ззовні схожий на радіомаячок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Коордштабу.

Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу
Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу
Невідомий електронний предмет, знайдений біля приймальні Координаційного штабу
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про знахідку співробітники Коордштабу відразу повідомили в поліцію та спеціальні профільні служби. На місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування походження та функціоналу знайденого пристрою. Правоохоронці вивчають усі можливі обставини появи «радіомаячка» поблизу громадської приймальні.

Приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві
Приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У пресслужбі уточнили, що громадська приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Києві – це відкритий публічний простір, створений для допомоги родинам полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки зібрали нові докази у справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Як встановило розслідування, для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником була у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

Читайте також:

Теги: Київ поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
20 листопада, 15:06
Кожна ТЕЦ у Києві займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону
«Заховати ТЕЦ у бетон нереально». КМДА прокоментувала захист енергооб'єктів Києва
20 листопада, 19:37
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
21 листопада, 15:28
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
У Києві в останні вихідні осені відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
29 листопада, 07:01
Виставка працюватиме до 1 лютого 2026 року
Київ, якого більше немає. Музей історії показав унікальні фото Болотова та техніку початку XX століття
27 листопада, 17:00
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
10 грудня, 07:24
Снаряд, який знайшов селянин у городі в Мощуні
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
17 грудня, 12:05
Ремонтні роботи проводитимуть на правій смузі руху на виїзді на розвʼязку
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи
Вчора, 11:52
Проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва» приурочений до 120-ї річниці від дня народження митця
«Моя Одіссея із Києва до Києва»: у столиці відкрилася унікальна виставка до 120-річчя Сержа Лифаря
Вчора, 17:17

Новини

До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
До Києва прибув прем’єр-міністр Португалії: відео
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
Координаційний штаб показав несподівану знахідку біля своєї приймальні
Де у Києві закупитися продуктами перед Різдвом: повний перелік ярмарків 20-21 грудня
Де у Києві закупитися продуктами перед Різдвом: повний перелік ярмарків 20-21 грудня
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
«Моя Одіссея із Києва до Києва»: у столиці відкрилася унікальна виставка до 120-річчя Сержа Лифаря
«Моя Одіссея із Києва до Києва»: у столиці відкрилася унікальна виставка до 120-річчя Сержа Лифаря

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua