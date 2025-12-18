На Київщині чоловік знайшов пістолет у лісі та офіційно оформив його на себе

Головна Київ Новини


Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чоловік знайшов зброю під час прогулянки у місцевій лісосмузі
фото: поліція Київської області

Житель Ставищенської громади натрапив на пістолет у місцевій лісосмузі 

На Київщині 56-річний місцевий мешканець під час збирання грибів натрапив на пістолет. Чоловік вирішив не приховувати знахідку, а офіційно задекларував її у поліції, скориставшись правом на легалізацію зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що днями до поліцейського офіцера Ставищенської громади звернувся 56-річний чоловік.

«Чоловік повідомив, що під час прогулянки у місцевій лісосмузі виявив пістолет, після чого заявив про бажання задекларувати знайдену зброю», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці супроводили жителя громади до дозвільної служби в місті Біла Церква для проходження процедури декларування зброї.

«Нагадуємо, у разі виявлення зброї чи боєприпасів необхідно їх декларувати у підрозділах Національної поліції України. Це звільняє від відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу. У разі виявлення зброї та бажання її задекларувати телефонуйте на спецлінію 102», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні триває кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними Національної поліції, громадяни вже задекларували 11 209 одиниць вогнепальної зброї та понад 5 млн боєприпасів до неї. 

Декларувати зброю, яку було знайдено або отримано, можна у підрозділах Національної поліції. Для цього необхідно надати саму зброю та пакет документів, що включає:

  • письмову заяву;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг про місце проживання/реєстрації;
  • фотокартку 3,5х4,5 см.

Після подачі документів поліція ухвалює відповідне рішення. Правоохоронці закликають громадян: «Декларуй у поліції – зберігай відповідально!».

Теги: зброя декларація Київщина поліція

