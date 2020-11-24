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    Коронавірус атакує Київ: свіжі дані від Кличка (мапа)

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    Коронавірусна мапа Києва станом на 24 листопада - Коронавірус атакує Київ: свіжі дані від Кличка (мапа)
    Коронавірусна мапа Києва станом на 24 листопада
    Джерело: пресслужба мера Києва

    За минулу добу у Києві найбільша кількість виявлених нових випадків коронавірусу від початку епідемії

    Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1422 хворих на коронавірус. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    Захворіли: 

    • 865 жінок віком від 18 до 84 років,
    • 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв,
    • 51 дівчинка від дев'яти місяців до 17 років,
    • 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років. 

    Захворів, зокрема, 81 медик.

    До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 21091 мешканець Києва.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 427, Подільському – 170, у Дарницькому районі – 159 випадків.

    «Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      647976
    • Хворіють
      337355
    • Одужали
      299358
    • Померли
      11263

    Як повідомлялося, за минулу добу, 23 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1422 людей. Це на 210 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 22 листопада було 1212 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 61640 випадків захворювання на Covid-19.

    У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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    Теги: Віталій Кличко Київ статистика кияни коронавірус
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