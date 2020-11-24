Коронавірус атакує Київ: свіжі дані від Кличка (мапа)

За минулу добу у Києві найбільша кількість виявлених нових випадків коронавірусу від початку епідемії

Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1422 хворих на коронавірус. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

865 жінок віком від 18 до 84 років,

471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв,

51 дівчинка від дев'яти місяців до 17 років,

35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.

Захворів, зокрема, 81 медик.

До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 21091 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 427, Подільському – 170, у Дарницькому районі – 159 випадків.

«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 647976

Хворіють 337355

Одужали 299358

Померли 11263

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Як повідомлялося, за минулу добу, 23 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1422 людей. Це на 210 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 22 листопада було 1212 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 61640 випадків захворювання на Covid-19.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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