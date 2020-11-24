Коронавірус атакує Київ: свіжі дані від Кличка (мапа)
За минулу добу у Києві найбільша кількість виявлених нових випадків коронавірусу від початку епідемії
Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 1422 хворих на коронавірус. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
Захворіли:
- 865 жінок віком від 18 до 84 років,
- 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв,
- 51 дівчинка від дев'яти місяців до 17 років,
- 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.
Захворів, зокрема, 81 медик.
До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 21091 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 427, Подільському – 170, у Дарницькому районі – 159 випадків.
«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Кличко.
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Всього647976
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Хворіють337355
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Одужали299358
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Померли11263
Як повідомлялося, за минулу добу, 23 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1422 людей. Це на 210 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 22 листопада було 1212 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 61640 випадків захворювання на Covid-19.
У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.