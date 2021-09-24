Коронавірус збирає жертви: минулої доби в Києві померли сім осіб

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померли понад 5,3 тис. осіб

На Київщині зростає захворюваність на коронавірус

За минулу добу, 23 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 465 осіб. Це на два випадки менше, ніж за попередній день (за добу 22 вересня було зафіксовано 467 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 232 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 219 тис. осіб (за добу 23 вересня – 115)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 7)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 132 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 409 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу 23 вересня – 102)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 4).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

23 вересня в Україні медики зафіксували 9 058 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено майже 2,38 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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