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    Коронавірусна мапа Києва: в яких районах найбільше хворих

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    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 3 вересня - Коронавірусна мапа Києва: в яких районах найбільше хворих
    Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 3 вересня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Минулої доби найбільше хворих на коронавірус виявлено в Дарницькому районі

    За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще в 280 людей, 26 з них — діти. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 222 киян. На сьогодні в столиці вже 14158 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив мер.

    Зокрема захворіли:

    • 142 жінки віком від 18 до 87 років,
    • 112 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв,
    • 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років,
    • 9 хлопчиків від 2 років до 12.

    Захворіли, зокрема, і 14 медиків.

    До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. 

    Одужали за минулу добу 103 людини. Всього коронавірус подолали 4553 мешканці Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73, у Солом‘янському – 35 та в Деснянському районі – 34 випадки.

    «Загроза – не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Як повідомлялося, за минулу добу, 2 вересня, кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 280 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14158 випадків захворювання на Covid-19.

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