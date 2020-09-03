Коронавірусна мапа Києва: в яких районах найбільше хворих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Статистика щодо захворюваності на коронавірус у Києві станом на 3 вересня Джерело: пресслужба мера Києва

Минулої доби найбільше хворих на коронавірус виявлено в Дарницькому районі

За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще в 280 людей, 26 з них — діти. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 222 киян. На сьогодні в столиці вже 14158 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив мер.

Зокрема захворіли:

142 жінки віком від 18 до 87 років,

112 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв,

17 дівчаток від 8 місяців до 17 років,

9 хлопчиків від 2 років до 12.

Захворіли, зокрема, і 14 медиків.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 103 людини. Всього коронавірус подолали 4553 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73, у Солом‘янському – 35 та в Деснянському районі – 34 випадки.

«Загроза – не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 2 вересня, кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 280 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 14158 випадків захворювання на Covid-19.

Читайте також: