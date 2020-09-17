Коронавірусна мапа Києва: в яких районах найгірша ситуація



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Статистика щодо захворюваності в Києва станом на 17 вересня Джерело: пресслужба мера Києва

За минулу добу коронавірус виявлено у 41 дитини

Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей, із них — 41 дитина. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Так, захворіли:

208 жінок віком від 18 до 76 років,

130 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв,

20 дівчаток від семи місяців до 16 років,

21 хлопчик від трьох років до 17.

Захворіли, зокрема, сім медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 82 людини. Усього коронавірус подолали 5601 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 72, Дніпровському районі - 59, Деснянському районі – 55 випадків.

«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 166244

Хворіють 88931

Одужали 73913

Померли 3400

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, за минулу добу, 16 вересня, у Києві виявлено ще 379 хворих на коронавірус. Від початку епідемії у Києві підтверджено 18449 випадків захворювання на Covid-19.