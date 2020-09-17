Коронавірусна мапа Києва: в яких районах найгірша ситуація
За минулу добу коронавірус виявлено у 41 дитини
Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей, із них — 41 дитина. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
Так, захворіли:
- 208 жінок віком від 18 до 76 років,
- 130 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв,
- 20 дівчаток від семи місяців до 16 років,
- 21 хлопчик від трьох років до 17.
Захворіли, зокрема, сім медиків.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 82 людини. Усього коронавірус подолали 5601 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 72, Дніпровському районі - 59, Деснянському районі – 55 випадків.
«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
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Всього166244
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Хворіють88931
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Одужали73913
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Померли3400
Нагадаємо, за минулу добу, 16 вересня, у Києві виявлено ще 379 хворих на коронавірус. Від початку епідемії у Києві підтверджено 18449 випадків захворювання на Covid-19.