  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кличко дав терміновий брифінг (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час пандемії мер столиці Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги - Кличко дав терміновий брифінг (відео)
    Під час пандемії мер столиці Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги
    фото: пресслужба Віталія Кличка

    Мер інформує про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в столиці

    Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації з коронавірусом у столиці.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1740 осіб, померли 73 людини.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кличко дав терміновий брифінг (відео)