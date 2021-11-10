Кличко дав терміновий брифінг (відео)

Під час пандемії мер столиці Віталій Кличко проводить онлайн-брифінги

Мер інформує про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації з коронавірусом у столиці.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1740 осіб, померли 73 людини.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

Читайте також: