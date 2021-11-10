Кличко дав терміновий брифінг (відео)
Мер інформує про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу в столиці
Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації з коронавірусом у столиці.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1740 осіб, померли 73 людини.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.