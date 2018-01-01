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    У Києві рятують будинок на проспекті Лобановського (документ)

    Біля скандально відомого житлового будинку на проспекті Лобановського, 14 продовжать планові роботи з укріплення підпірних стінок
    На схилі біля будинку № 14 на проспекті Валерія Лобановського у Солом’янському районі продовжать планові роботи з укріплення підпірних стінок. Це дозволить запобігти можливому розвитку зсувних процесів. Робочий проект відповідних протиаварійних робіт затверджено розпорядженням КМДА, повідомляє «Главком». [READ_MORE]
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    Обвал будинку в Києві. 2015 рік
    Фото: Сегодня
    Обвал будинку в Києві. 2015 рік

    Біля скандально відомого житлового будинку на проспекті Лобановського, 14 продовжать планові роботи з укріплення підпірних стінок

    На схилі біля будинку № 14 на проспекті Валерія Лобановського у Солом’янському районі продовжать планові роботи з укріплення підпірних стінок. Це дозволить запобігти можливому розвитку зсувних процесів.

    Робочий проект відповідних протиаварійних робіт затверджено розпорядженням КМДА, повідомляє «Главком».

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    У проекті враховано позитивні експертні звіти ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи». У цих звітах вказано стару назву проспекту – Червонозоряний, який перейменовано згідно з рішенням Київради на проспект Валерія Лобановського.

    Нагадаємо, що у 2016-2017 роках на проспекті В. Лобановського, 14 побудовано підпірну стінку. Цього року виконають подальші роботи з укріплення стінки з метою недопущення можливих зсувів ґрунту.

    Як відомо, у грудні 2015 року стався обвал огороджувальної стіни, що утримує ґрунтову берму з підгірного боку 13-поверхового будинку, розташованого на схилі Совського яру. Фрагмент підпірної стіни впав разом із деревами. Внаслідок цього частина берми осипалась впритул до зовнішніх конструкцій будинку, в якому при зрушенні відкрилась (оголилась) підвальна частина. Одразу після обвалу міська влада утворила штаб із ліквідації надзвичайної ситуації та оперативно евакуювала місцевих мешканців.

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