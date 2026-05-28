ДСНС вперше з 2022 року підняла авіацію, щоб врятувати восьмимісячного хлопчика

Ірина Міллер
За 1,5 години безцінний вантаж був у Києві, де вже чекала команда лікарів, щоб відразу взятися за операцію
фото: ДСНС України
Донорська печінка життєздатна поза тілом лише 10 годин. У цей короткий проміжок потрібно було вкласти все: вилучення органу, складну логістику та саму операцію

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) задіяла авіацію для цивільної медичної місії. Рятувальники підняли в небо гвинтокрил, аби оперативно доправити донорську печінку до столичної дитячої лікарні «Охматдит» для порятунку востмимісячного хлопчика. Історію унікального порятунку малюка розповіли на офіційних Facebook-сторінках ДСНС України та НДСЛ «Охматдит», інформує «Главком».

Минув місяць після трансплантації, малюка вже виписали з лікарні
фото: НДСЛ «Охматдит»

Як зазначили медики, єдиним квитком у життя для маленького пацієнта була термінова трансплантація. Цей шанс дитині подарувала інша родина, яка попри власне тяжке горе та втрату близької людини погодилася на посмертне донорство.

Після отримання згоди для лікарів та рятувальників розпочалася відчайдушна боротьба з часом, адже кожна хвилина була вирішальною. «З цієї секунди увімкнувся безжальний таймер. Донорська печінка життєздатна поза тілом лише 10 годин. У цей короткий проміжок потрібно було вкласти все: вилучення органу, складну логістику та саму операцію. Будь-яка затримка в дорозі означала б, що орган не приживеться», – наголосили у ДСНС.

Доставити донорський орган до лікарні атівкою не вистачило б часу, тож керівництво лікарні звернулося за допомогою до ДСНС. 

«Коли мені сказали, що заради Роми підняли вертоліт у небо – я не могла повірити, я розплакалась і дякувала за цей шанс для мого синочка. Після трансплантації я не впізнала його. Він мав абсолютно здоровий вигляд: його очі були білими, стан шкіри покращився, і він усміхався. Я буду до кінця життя безмежно вдячна кожному, хто долучився до порятунку мого хлопчика», – згадує зі сльозами на очах Ольга, мама врятованої дитини. 

Поки хірурги проводили операцію з вилучення донорського органу, екіпаж ДСНС уже чекав на зліт. Спільно із Силами оборони, які забезпечили безпеку у воєнному небі, надзвичайники підняли гвинтокрил.

фото: ДСНС України

За 1,5 години безцінний вантаж був у Києві, де вже чекала команда лікарів, щоб відразу взятися за операцію.

Донорський орган було доставлено у клініку за 1,5 години
фото: ДСНС України

У ДСНС кажуть, що рятувальники «випередили час і виграли у смерті шість життєво важливих годин». 

«Не тільки відстань стала нашим викликом. Донор був дорослою людиною, а реципієнт – дитина, тож печінку потрібно було хірургічно зменшити, що забирає у нас найцінніше – час. Щоб заощадити його, наша команда ще до прибуття органу почала вилучення ушкодженої печінки дитини. Ми боролися буквально за кожну годину», – розповів професор, лікар-трансплантолог Олег Годік.

фото: НДСЛ «Охматдит»
Трансплантація печінки тривала 14 годин
фото: НДСЛ «Охматдит»

Загалом операція тривала 14 годин. Минув місяць після трансплантації, малюка виписали з лікарні.

Команда лікарів «Охматдиту», яка врятувала життя маленького Романа
фото: НДСЛ «Охматдит»
Дитина після вдалої операції повертається додому;
фото: НДСЛ «Охматдит»

Нагадаємо, восьмирічний Захар з Івано-Франківщини пів року жив без нирок, перебуваючи на постійному діалізі. Згодом Захар пережив другу трансплантацію нирки у своєму житті. У 2023 році Захару провели першу в його житті трансплантацію нирки, донором хлопчика стала його бабуся. З часом новий орган дитини пошкодило захворювання, що вразило його власні нирки.

Раніше повідомлялося, що у київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові. 

До слова, «Главком» взяв інтерв'ю  у генерала Державної служби з надзвичайних ситуацій України Андрія Хижняка. За його словами, Державна служба з надзвичайних ситуацій України ліквідовує пожежі на об'єктах нафтогазового сектору за добу або навіть за кілька годин. Натомість у Російській Федерації аналогічні займання не можуть загасити протягом п'яти-семи діб.Через високу ефективність українських вогнеборців російські війська вдаються до підступної тактики та навмисно завдають повторних ударів, намагаючись знищити рятувальників під час виконання завдань. 

