Якою буде погода в останні весняні вихідні: прогнози синоптикині

Парасолі будуть необхідними у суботу

27 та 28 травня в Україні очікуються короткочасні дощі, грози та сонячні прояснення. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, у Facebook.

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«У неділю дощі трохи поступляться, відійдуть і залишаться переважно на сході, південному сході та в Карпатах. Тому – парасолі, відповідне взуття, одяг та необхідність враховувати ймовірність раптових злив обов'язково. І щось від комарів – почався їхній сезон», – зазначає Наталка Діденко.

За словами синоптикині, температура повітря у денні години буде +23 +26 градусів, на заході та крайньому сході +19 +23 градуси.

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У Києві в суботу, за прогнозами Діденко, будуть короткочасні дощі, місцями грози. У неділю – переважно сухо.

«Температура повітря 27-го травня +24 +26 градусів, 28-го травня трохи свіжіше, +20 +22 градуси», – розповідає синоптикиня.

Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру, кількість опадів за червень буде у межах норми: 49-90 мм – по Україні та 117-171 мм в Карпатах та на Прикарпатті. Водночас середньомісячна температура буде вищою за норму. Індекс становитиме 18-23 градуси тепла, в горах очікується 15-19 градусів, що на півтора градуса вище норми.