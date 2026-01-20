Головна Київ Новини
Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів
Купи снігу та лід на пішохідних переходах ускладнюють рух містянам
фото: glavcom.ua

Сконтактувати з очільниками районів можна за телефонами приймалень або через особисті сторінки у соціальних мережах

Через снігопад та ожеледицю в столиці тротуари та двори багатьох районів перетворилися на ковзанку. «Главком» зібрав контакти голів районних державних адміністрацій (РДА), які несуть пряму відповідальність за стан доріг та прибудинкових територій. Тепер кияни можуть особисто повідомити чиновників про проблему.

Сконтактувати з очільниками районів можна за телефонами приймалень або через особисті сторінки у соціальних мережах.

Список контактів за районами:

Голосіївський район

Дарницький район

Деснянський район

Днiпровський район

Оболонський район

Печерський район

Подiльський район

Святошинський район

Солом'янський район

Шевченківський район

Нагадаємо, у Києві триває сильна ожеледиця. Медики фіксують значне зростання звернень через падіння на слизьких дорогах та вплив морозів. За даними департаменту охорони здоровʼя міста Києва, станом на 15 січня по медичну допомогу через травми звернулися 308 людей. З них госпіталізували понад 50 людей. Медики наполегливо закликають киян бути максимально обережними. Щоб вберегтися від травм та переохолодження: 

Раніше повідомлялося, що депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в Києві. За словами Кузьменка, він зазнав перелому хребта, через що «випав» з роботи щонайменше на чотири місяці. Про травму депутат повідомив на тлі ожеледиці в Києві.

