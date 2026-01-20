Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів

Сконтактувати з очільниками районів можна за телефонами приймалень або через особисті сторінки у соціальних мережах

Через снігопад та ожеледицю в столиці тротуари та двори багатьох районів перетворилися на ковзанку. «Главком» зібрав контакти голів районних державних адміністрацій (РДА), які несуть пряму відповідальність за стан доріг та прибудинкових територій. Тепер кияни можуть особисто повідомити чиновників про проблему.

Сконтактувати з очільниками районів можна за телефонами приймалень або через особисті сторінки у соціальних мережах.

Список контактів за районами:

Голосіївський район

Голова РДА: Дунаєвська Софія Анатоліївна

Дунаєвська Софія Анатоліївна Телефон : 044 281-66-46

: 044 281-66-46 Facebook: https://www.facebook.com/sofia.dunaevs.ka

Дарницький район

Голова РДА: Ковтунов Олександр Володимирович

Ковтунов Олександр Володимирович Телефон: 044 565-45-99

044 565-45-99 Facebook: https://www.facebook.com/oleksandr.kovtunov

Деснянський район

Голова РДА: Бахматов Максим Ісанович

Бахматов Максим Ісанович Телефон: 044 515-77-75

044 515-77-75 Facebook: https://www.facebook.com/mbakhmatov

Днiпровський район

Голова РДА: Паладій Андрій Миколайович

Паладій Андрій Миколайович Телефон: 044 573-27-50

044 573-27-50 Facebook: https://www.facebook.com/andrij.paladij/

Оболонський район

Голова РДА: Фесик Кирило Олександрович

Фесик Кирило Олександрович Телефон: 044-418-38-49

044-418-38-49 Facebook: https://www.facebook.com/Kyrylo.Fesik

Печерський район

Голова РДА: Кондрашова Наталія Михайлівна

Кондрашова Наталія Михайлівна Телефон: 044-254-40-55

044-254-40-55 Facebook: https://www.facebook.com/natal.a.kondrasova.779933

Подiльський район

Голова РДА: Наконечний Володимир Михайлович

Наконечний Володимир Михайлович Телефон: 044-485-19-05

044-485-19-05 Facebook: https://www.facebook.com/volodimir.nakonecnij.7235

Святошинський район

Голова РДА: Зантарая Георгій Малхазович

Зантарая Георгій Малхазович Телефон: 044-424-30-06

044-424-30-06 Facebook: https://www.facebook.com/georgii.zantaraia

Солом'янський район

Голова РДА: Мовенко Сергій Олександрович

Мовенко Сергій Олександрович Телефон: 044-226-20-88

044-226-20-88 Facebook: https://www.facebook.com/sergij.movenko

Шевченківський район

Голова РДА: Сазанович Олександр Романович

Сазанович Олександр Романович Телефон: 044-366-58-00

044-366-58-00 Facebook: https://www.facebook.com/alexandr.romanovich.1

Нагадаємо, у Києві триває сильна ожеледиця. Медики фіксують значне зростання звернень через падіння на слизьких дорогах та вплив морозів. За даними департаменту охорони здоровʼя міста Києва, станом на 15 січня по медичну допомогу через травми звернулися 308 людей. З них госпіталізували понад 50 людей. Медики наполегливо закликають киян бути максимально обережними. Щоб вберегтися від травм та переохолодження:

Раніше повідомлялося, що депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в Києві. За словами Кузьменка, він зазнав перелому хребта, через що «випав» з роботи щонайменше на чотири місяці. Про травму депутат повідомив на тлі ожеледиці в Києві.