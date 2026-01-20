Куди скаржитися на неприбраний сніг та ожеледицю в Києві: прямі контакти голів районів
Через снігопад та ожеледицю в столиці тротуари та двори багатьох районів перетворилися на ковзанку. «Главком» зібрав контакти голів районних державних адміністрацій (РДА), які несуть пряму відповідальність за стан доріг та прибудинкових територій. Тепер кияни можуть особисто повідомити чиновників про проблему.
Сконтактувати з очільниками районів можна за телефонами приймалень або через особисті сторінки у соціальних мережах.
Список контактів за районами:
Голосіївський район
- Голова РДА: Дунаєвська Софія Анатоліївна
- Телефон: 044 281-66-46
- Facebook: https://www.facebook.com/sofia.dunaevs.ka
Дарницький район
- Голова РДА: Ковтунов Олександр Володимирович
- Телефон: 044 565-45-99
- Facebook: https://www.facebook.com/oleksandr.kovtunov
Деснянський район
- Голова РДА: Бахматов Максим Ісанович
- Телефон: 044 515-77-75
- Facebook: https://www.facebook.com/mbakhmatov
Днiпровський район
- Голова РДА: Паладій Андрій Миколайович
- Телефон: 044 573-27-50
- Facebook: https://www.facebook.com/andrij.paladij/
Оболонський район
- Голова РДА: Фесик Кирило Олександрович
- Телефон: 044-418-38-49
- Facebook: https://www.facebook.com/Kyrylo.Fesik
Печерський район
- Голова РДА: Кондрашова Наталія Михайлівна
- Телефон: 044-254-40-55
- Facebook: https://www.facebook.com/natal.a.kondrasova.779933
Подiльський район
- Голова РДА: Наконечний Володимир Михайлович
- Телефон: 044-485-19-05
- Facebook: https://www.facebook.com/volodimir.nakonecnij.7235
Святошинський район
- Голова РДА: Зантарая Георгій Малхазович
- Телефон: 044-424-30-06
- Facebook: https://www.facebook.com/georgii.zantaraia
Солом'янський район
- Голова РДА: Мовенко Сергій Олександрович
- Телефон: 044-226-20-88
- Facebook: https://www.facebook.com/sergij.movenko
Шевченківський район
- Голова РДА: Сазанович Олександр Романович
- Телефон: 044-366-58-00
- Facebook: https://www.facebook.com/alexandr.romanovich.1
Нагадаємо, у Києві триває сильна ожеледиця. Медики фіксують значне зростання звернень через падіння на слизьких дорогах та вплив морозів. За даними департаменту охорони здоровʼя міста Києва, станом на 15 січня по медичну допомогу через травми звернулися 308 людей. З них госпіталізували понад 50 людей. Медики наполегливо закликають киян бути максимально обережними. Щоб вберегтися від травм та переохолодження:
Раніше повідомлялося, що депутат Київської міської ради від партії «Слуга народу» Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в Києві. За словами Кузьменка, він зазнав перелому хребта, через що «випав» з роботи щонайменше на чотири місяці. Про травму депутат повідомив на тлі ожеледиці в Києві.
