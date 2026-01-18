Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові 20-річний хлопець впав у кому через бурульку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Львові 20-річний хлопець впав у кому через бурульку
Комунальники запевняють, що місто щоденно очищають від криги
фото: скріншот із відео

Небезпечна ситуація склалася через погодні умови

Дахи львівських будинків перетворилися на зону підвищеної небезпеки. У реанімації вже кілька діб медики борються за життя 20-річного юнака, якого важко травмувала брила снігу з льодом. Інцидент стався серед білого дня, коли хлопець повертався з навчання – із даху будинку на його голову впала бурулька. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

«Потерпілого ургентно прооперувала команда нейрохірургів. Наразі він перебуває у відділенні реанімації в стані медикаментозного сну та на штучній вентиляції легень. Стан пацієнта залишається важким, але стабільним», – розповів заступник медичного директора Лікарні святого Луки Володимир Мельник.

Небезпечна ситуація склалася через погодні умови: напередодні у місті був сильний снігопад, уночі – мінусова температура, а вдень – плюсова. Як наслідок, з дахів та балконів звисають величезні бурульки. За останні дві доби до міських служб звернулися близько десятка водіїв, чиї автомобілі зазнали пошкоджень через падіння снігу та льоду.

Комунальники запевняють, що місто щоденно очищають від криги, однак зізнаються: такого снігопаду не було вже близько п’яти років.

«Найскладніша ситуація – на дахах старих будинків зі зношеними жолобами та звисами», – пояснює працівник комунального підприємства «Старий Львів» Олег Козіцький.

Через швидке накопичення снігу фахівцям доводиться повертатися на одні й ті самі адреси кожні кілька днів. Для ліквідації небезпеки залучають автовишки та промислових альпіністів. Небезпечні ділянки попередньо огороджують, однак, як зазначають у мерії, мешканці часто ігнорують застережні стрічки.

У разі належної фіксації пошкоджень постраждалі мають шанси на матеріальну, а інколи й моральну компенсацію – у тому числі через суд.

Юрист Дмитро Швець радить у випадку шкоди викликати поліцію, зафіксувати пошкодження фото- та відеозйомкою, а у разі травмування – обов’язково звернутися до медиків і встановити відповідального за утримання будівлі.

Бурульки на дахах у Львові: 20-річний хлопець у реанімації, десятки авто пошкоджено

За прогнозами синоптиків, небезпека падіння бурульок у Львові зберігатиметься щонайменше протягом тижня.

Нагадаємо, ожеледиця, яка наразі вкрила дороги і тротуари низки регіонів України, за словами експертів, різко підвищує ризик травмування. Лікар-травматолог Назар Слуцький дав читачам «Главкома» дієві поради, які реально врятують від переломів кінцівок та інших небезпечних ситуацій.

Холод може спричинити уповільнення важливих для процесів організму, як кровообіг, дихання, серцебиття тощо. Тож в період холодів варто піклуватися про себе навіть вдома. Порадами, як зігрітися в холодну пору та зберегти своє здоров'я розповіла лікарка мобільної служби паліативної допомоги з Києва Зоя Максимова. 

Читайте також:

Теги: дороги Львів лікар снігопад місто небезпека поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максимальне покарання за скоєне – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Розтрата 4 млн грн на ремонті дитячого табору. Посадовці Львівської міської ради отримали підозри
13 сiчня, 16:17
На Харківщині аналітики зафіксували просування ворожих військ у місті Вовчанську
Окупанти просунулися у Вовчанську та Покровську – DeepState
11 сiчня, 19:59
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
9 сiчня, 11:50
Поліцейський офіцер знайшлов пенсіонерку під снігом
На Рівненщині поліціянт врятував жінку, яка ледь не замерзла у сніговому заметі (фото)
8 сiчня, 20:16
Опади миттєво замерзають, перетворюючи дороги й тротуари на справжню ковзанку
Київ та область накрив рідкісний крижаний дощ: неймовірні фото небезпечної стихії
8 сiчня, 18:58
В Україні різко зіпсується погода
Снігопади й хуртовини накриють Україну: морози сягнуть до -23°
6 сiчня, 14:02
Погода на Новий рік: морози і сніг у більшості регіонів
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз
26 грудня, 2025, 16:29
Драгобрат, який традиційно відкривається одним із перших завдяки високогір’ю, залишається без снігового покриву
Лижний сезон зірвано. Що відбувається на карпатських курортах посеред зими
23 грудня, 2025, 17:01
Депутат Київради, голова постійної комісії з питань власності та регуляторної політики Михайло Присяжнюк наголосив, що зменшення розміру орендної плати – це вимушений захід
Київрада продовжила пільгову оренду комунального майна на 2026 рік: скільки платитиме бізнес
18 грудня, 2025, 17:33

Події в Україні

Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати
Z-воєнкори скаржаться на нову тактику ЗСУ, через яку солдати РФ втрачають мотивацію наступати
Стало відомо, коли відбудеться чергове засідання у справі Юлії Тимошенко
Стало відомо, коли відбудеться чергове засідання у справі Юлії Тимошенко
У Львові 20-річний хлопець впав у кому через бурульку
У Львові 20-річний хлопець впав у кому через бурульку
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua