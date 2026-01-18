У Львові 20-річний хлопець впав у кому через бурульку

Небезпечна ситуація склалася через погодні умови

Дахи львівських будинків перетворилися на зону підвищеної небезпеки. У реанімації вже кілька діб медики борються за життя 20-річного юнака, якого важко травмувала брила снігу з льодом. Інцидент стався серед білого дня, коли хлопець повертався з навчання – із даху будинку на його голову впала бурулька. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

«Потерпілого ургентно прооперувала команда нейрохірургів. Наразі він перебуває у відділенні реанімації в стані медикаментозного сну та на штучній вентиляції легень. Стан пацієнта залишається важким, але стабільним», – розповів заступник медичного директора Лікарні святого Луки Володимир Мельник.

Небезпечна ситуація склалася через погодні умови: напередодні у місті був сильний снігопад, уночі – мінусова температура, а вдень – плюсова. Як наслідок, з дахів та балконів звисають величезні бурульки. За останні дві доби до міських служб звернулися близько десятка водіїв, чиї автомобілі зазнали пошкоджень через падіння снігу та льоду.

Комунальники запевняють, що місто щоденно очищають від криги, однак зізнаються: такого снігопаду не було вже близько п’яти років.

«Найскладніша ситуація – на дахах старих будинків зі зношеними жолобами та звисами», – пояснює працівник комунального підприємства «Старий Львів» Олег Козіцький.

Через швидке накопичення снігу фахівцям доводиться повертатися на одні й ті самі адреси кожні кілька днів. Для ліквідації небезпеки залучають автовишки та промислових альпіністів. Небезпечні ділянки попередньо огороджують, однак, як зазначають у мерії, мешканці часто ігнорують застережні стрічки.

У разі належної фіксації пошкоджень постраждалі мають шанси на матеріальну, а інколи й моральну компенсацію – у тому числі через суд.

Юрист Дмитро Швець радить у випадку шкоди викликати поліцію, зафіксувати пошкодження фото- та відеозйомкою, а у разі травмування – обов’язково звернутися до медиків і встановити відповідального за утримання будівлі.

За прогнозами синоптиків, небезпека падіння бурульок у Львові зберігатиметься щонайменше протягом тижня.

Нагадаємо, ожеледиця, яка наразі вкрила дороги і тротуари низки регіонів України, за словами експертів, різко підвищує ризик травмування. Лікар-травматолог Назар Слуцький дав читачам «Главкома» дієві поради, які реально врятують від переломів кінцівок та інших небезпечних ситуацій.

