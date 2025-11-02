Єгипет відкрив Великий Єгипетський музей після двох десятиліть очікування

Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі назвав музей «подарунком від Єгипту всьому світу від країни, історія якої налічує понад 7000 років»

На урочистості поблизу пірамід Гізи з’їхалися світові лідери; у GEM розміщена найбільша колекція скарбів Тутанхамона

У суботу, 1 листопада 2025 року, у Каїрі відбулося видовищне відкриття Великого Єгипетського музею (GEM). Цей колосальний комплекс, розташований поблизу знаменитих пірамід Гізи, має стати новим домом для однієї з найбагатших колекцій старожитностей у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відкриття GEM знаменує завершення будівництва, яке тривало два десятиліття і було загальмовано повстаннями «Арабської весни», пандемією та регіональними конфліктами.

фото: Grand Egyptian Museum

Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі назвав музей «подарунком від Єгипту всьому світу від країни, історія якої налічує понад 7000 років». Президент Абдель Фаттах ас-Сісі наголосив, що відкриттям музею Єгипет «написав новий розділ в історії сьогодення та майбутнього цієї давньої нації».

фото: Reuters

Урочиста церемонія була проведена у грандіозному стилі:

Перед екраном біля музею зібралися глядачі та високопосадовці.

Виступали єгипетські поп-зірки та міжнародний оркестр.

Небо освітлювали лазери, феєрверки та вогні, які утворювали рухомі ієрогліфи.

Серед світових лідерів, які прибули на відкриття, були президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Палестини Махмуд Аббас.

Відкриття Великого Єгипетського музею

Найбільш розрекламованою пам'яткою GEM є величезна колекція скарбів із гробниці Тутанхамона, виявленої у 1922 році, включаючи його золоту похоронну маску, трон і саркофаг. Вхідний зал прикрашає колосальна статуя Рамзеса II, яку перемістили з площі в центрі Каїра.

GEM, спроєктований ірландською фірмою Heneghan Peng Architects, займає близько 120 акрів та має елегантний дизайн, що нагадує піраміди. Його відкриття покликане створити разючий контраст із застарілими експозиціями неокласичного Єгипетського музею, який навіть був розграбований під час повстання 2011 року.

Чиновники сподіваються, що музей вартістю понад $1 млрд, більша частина якого профінансована японськими позиками, стане інструментом «м’якої сили», прискорить відродження туризму та зміцнить вимоги Єгипту щодо повернення його культурних артефактів, що зберігаються в іноземних музеях.

