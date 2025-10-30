Головна Світ Соціум
У Парижі затримано ще п’ятьох підозрюваних у пограбуванні Лувру – деталі справи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Підозрюваних затримали в різних місцях Парижу
фото: AР

Один із затриманих був безпосередньою ціллю поліції в справі пограбування

У справі про пограбування Лувру з’явилися нові деталі. Стало відомо про те, що поліція затримала п’ять нових підозрюваних. Тепер у справі фігурують сім осіб. Подробицями розслідування поділилася прокурорка Лора Беккуа. Про це пише «Главком» із посиланням на RTL.

За словами прокурорки, підозрюваних затримали 29 жовтня в різних місцях. Також деякі з них перебували в межах Парижу, департаменту Сена-Сен-Дені. «Один із п’яти заарештованих чоловіків дійсно був однією із цілей слідчих, він перебував у нашому полі зору. Існують докази ДНК, які, на нашу думку, пов’язують його зі скоєним пограбуванням», – сказала Лора Беккуа.

Серед затриманих відомо про двох чоловіків 30 років, які «частково визнали свою причетність». Після того, як їм висунули офіційні звинувачення, чоловіків узяли під варту. Одному із затриманих висунули звинувачення в «організованому пограбуванні» та «злочинній змові».

У чому звинувачують другого підозрюваного – невідомо. Також прокурорка сподівається, що інші четверо затриманих свідчитимуть про те, як фігуранти справи готували та здійснювали пограбування.

Нагадаємо, що пограбування Лувру відбулося в неділю, 19 жовтня. Зловмисники викрали дев’ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов’язаних із Наполеоном та імператрицею. Було відомо, що троє чоловіків отримали доступ до будівлі Лувру, скориставшись ділянкою на березі Сени, де наразі тривають будівельні роботи. Злодії проникли до кімнати в галереї Аполлона, використовуючи вантажний ліфт.

Згодом французька поліція заарештувала двох підозрюваних у пограбуванні Лувру. Одного з підозрюваних схопили в аеропорту перед вильотом до Алжиру. Потім паризька прокурорка Лора Беккуа повідомила, що затримані чоловіки, яких підозрюють у пограбуванні Лувру, частково визнали свою провину.

Теги: Франція Париж пограбування музей

