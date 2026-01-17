Головна Київ Новини
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція
Школярку знайшли в метро: вона блукала разом із подружкою на одній зі станцій столичної підземки
фото: kyiv.npu.gov.ua

Дівчата домовилися поїхати до бабусі однієї з них, яка живе в Київській області

Поліціянти розшукали двох зниклих 9-річних школярок із Києва. Виявилося, що дівчата вирушили з валізою в мандрівку до Київської області. Як інформує «Главком», про це розповіли в поліції Києва.

Увечері 16 січня до столичної поліції звернулася місцева жителька із заявою про зникнення її 9-річної доньки. За словами матері, за годину до того дівчинка, не попередивши батьків, вийшла на вулицю та не повернулася.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. До орієнтування були залучені всі наряди поліції, зокрема співробітники управління поліції в метрополітені.

Менш ніж за годину школярку знайшли в метро: вона блукала разом із подружкою на одній зі станцій столичної підземки.

У Києві 9-річні подружки зібрали валізи та вирушили в «подорож», їх розшукала поліція фото 1

Як виявилося, напередодні дівчата домовилися поїхати до бабусі однієї з них, яка живе в Київській області. У заздалегідь обумовлений час вони зібрали валізи та самостійно вирушили в дорогу, не попередивши батьків.

«На щастя, за час цієї «подорожі» жодних протиправних дій щодо юних мандрівниць вчинено не було. Ювенальні поліціянти провели профілактичну бесіду з дівчатами та їхніми батьками, наголосивши на важливості дотримання правил безпеки та недопустимості самостійних поїздок малолітніх», – зазначили в поліції.

Нагадаємо, на Хмельниччині «Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку на одній зі станцій на прохання жінки Ірини Власенко, якій потрібно було відвезти хвору доньку до Києва у лікарню «Охматдит».

Також у польському місті Бидгощ уродженець Слов’янська на ім’я Олександр став героєм, врятувавши двох дев’ятирічних сестер. Інцидент стався на Бидгоському каналі, де діти гралися на кризі. Лід не витримав ваги дівчаток і почав руйнуватися, внаслідок чого вони опинилися у крижаній воді.

Теги: метро подорож Київ діти поліція

