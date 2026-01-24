У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл (фото, відео)

Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється

У ніч на 24 січня російські терористи поцілили по цивільній інфраструктурі столиці. Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen, що у Голосіївському районі. Світлини пошкодженої фабрики опублікував фотокореспондент «Телеграфу» Ян Доброносов, пише «Главком».

Підприємство зазнало пошкоджень через російський обстріл. На кадрах видно пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна та зруйнований дах. Також видніється дим, що здіймається над будівлею.

фото: Ян Доброносов

фото: Ян Доброносов

фото: Ян Доброносов

фото: Ян Доброносов

фото: Ян Доброносов

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

Унаслідок чергової масованої атаки російських окупаційних військ на Київщину поранення дістали четверо мирних мешканців. Під ударами опинилися населені пункти та приватні домівки.