Куди сходити у Києві 24-30 листопада: дайджест культурних подій

До 24 січня 2026 року у Музеї історії Києва триває виставка «Київський оберіг»

Цього тижня столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму. Зокрема, Музей історії міста Києва запрошує відвідати виставку «Київський оберіг», де представлені особисті речі військових, що стали оберегами, а на залізничному вокзалі Києва завершує роботу інтерактивна виставка Ukraine WOW. де можна побачити шаблю Івана Мазепи і політати над Бакотою.

Любителів музики зігріють Різдвяний концерт Yuna з Національним президентським оркестром, та великий сольний виступ інді-електро-поп гурту Kadnay. А поціновувачі гострого гумору зможуть відвідати «Просмажку Тараса Цимбалюка» – вечір безжальних жартів без цензури.

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати з 24 до 30 листопада.

Зміст

Театри

27 листопада – вистава Love revolution;

27 листопада – вистава «Фрекен Юлія»;

27 листопада – вистава «Я повернуся».

Вистава Love revolution

Буває, так організм пнеться до кохання… А ти йому: «Не на часі! Давай вже після апокаліпсису!» А тіло: «Ніт! Ми молоді й шалені! За планом в мене: хіть, гріховодство та екстаз!» І що тут зробиш – Love Revolution.

Герої чотирьох новел класиків 1920-хх бунтуватимуть проти всього, що не дає чуттєвої насолоди, або ж сатисфакції ненаситної юності, коли відриваєшся від наративів батьків. На тлі революційних подій – кожен з них паралельно проживатиме свою приватну революцію і шукатиме власні орієнтири й «мораль». Спойлер: гормональний шал персонажів підсвітить такі грані особистості, до яких жоден не був готовим.

Так, хтось із героїв, йдучи на поводу в молодечого шалу, отримає «рахунок» за комплекс меншовартості. Інший - втративши всі орієнтири, і пристрасно пірнаючи в гріх, сам зрештою шукатиме Бога. Ще один - настирливо замикатиме серце для найріднішої людини, бо не прийматиме свою ідентичність. А на героїню, що довгий час була «внє політики», чекає неочікувана метаморфоза, звісно, не без кохання.

Коли: 27 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А

Головна сцена:

29 листопада – «Чому довгий ніс у слона», африканська казка;

30 листопада – «Звідки беруться діти?», дослідження.

Дитячий простір:

26 листопада – «Коза-дереза», жарт не на жарт;

29 листопада – «Про велику мрію», повчально-розважальна комедія.

25 листопада, 17:00 – вистава «Хтось такі як я»;

25 листопада, 18:00 – вистава «Попіл»;

25 листопада, 18:00 – вистава «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки»;

26 листопада, 18:00 – вистава «Попіл»;

26 листопада, 18:00 – вистава «Брехня»;

27 листопада, 18:00 – вистава «Острів любові»;

27 листопада, 18:00 – вистава «Шафа»;

28 листопада, 14:00 – Resistance Now Kyiv: театр і спротив

28 листопада, 18:00 – вистава «Зашнурована пара»;

28 листопада, 18:00 – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

29 листопада, 18:00 – вистава «Тиша до небес»;

29 листопада, 18:00 – вистава «Три швидкі та модні в цьому сезоні перукарки»;

30 листопада, 14:00 – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»

30 листопада, 18:00 – вистава «Неймовірна історія кохання»;

30 листопада, 18:00 – вистава «Ліки для Ліки»;

30 листопада, 18:00 – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?».

Вистава «Тиша до небес»

Ритуальна комедія про теперішнє та майбутнє. Справи сімейні: батьки, діти, онуки – велика, дружна родина. Вони так рідко бачаться, а от нарешті трапилася нагода зібратися разом, хоча причина й не надто радісна. Сімейство вирішує справи та заразом розмірковує на вічні теми: «Що на небесах дійсно має сенс?», «Кого пускатимуть до раю?». Роблять вони це надзвичайно дотепно, з відбірним гумором!

Авторка п'єси – учасниця курсу «Майстерня Молодого. Драматург#2». Мета проєкту «Майстерня Молодого. Драматург» – поява творів від сучасних авторів та ознайомлення всіх охочих – глядачів та фахівців з новими п’єсами.

Протягом десяти місяців молоді драматурги опановували професію та писали п’єси в умовах повного занурення й тісної співпраці з репертуарним театром. Результат цієї тривалої роботи – створення шести п’єс. Драматургічний матеріал було опрацьовано режисерами та акторами Молодого театру в форматі читки.

Коли: 29 листопада, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

25–28 листопада – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;

26, 29, 30 листопада – вистава «У Києві, на Подолі.., або Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

26 листопада – моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

29, 30 листопада – прем’єра (оновлення вистави) – страшна комедія «Жінки Моцарта».

27 листопада – концерт артистів хору «Магія Мішеля Леграна»;

28, 29 листопада – балет на дві дії «Жізель» прем’єра;

30 листопада – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували».

Вистава «Доріан Грей»

В Київській опереті відбудеться мюзикл за романом Оскара Уайльда «Доріан Грей» в Києві. Цей єдиний роман письменника ще за життя приніс йому скандальну славу, але й до тепер твір не залишає байдужим наших сучасників.

У 1990 році композитор Варконі Матіас та письменники-режисери Ас Янош і Гунар Браунке створили неймовірний мюзикл про англійського аристократа, який виміняв свою душу на вічну молодість. Доріан Грей живе як йому заманеться: спокуси, інтриги, гострі відчуття та маніпуляція оточуючими. Але разом з тим, він втрачає відчуття реальності та перестає відрізняти добро від зла. Зовні він той самий красень, а з середини — жахливе чудовисько. І тільки на його портреті можна побачити, що відбувається насправді з Доріаном Греєм.

Коли: 28 листопада, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

27, 28 листопада – прем’єра «Я піду в далекі гори», подорож із піснями Володимира Івасюка у пошуках радості;

29 листопада – «Salida Cruzada – 8 кроків танго», романтична комедія;

30 листопада – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.

28 листопада – вистава «Доріан Грей»;

29 листопада – вистави «Кавова кантата» та «Френк Сінатра»;

30 листопада – вистава-гра «На русалчин великдень».

25 листопада – «Корсиканка». Історичний анекдот;

26 листопада – «VINO». Фізичний театр. Вистава майже без слів. Вони тут не потрібні;

27 листопада – прем’єра «Робота з Тінню»;

27 листопада – «Жіноча логіка». Комедія;

28 листопада – «Отелло». Залізне море;

29 листопада – «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

29 листопада – «Близькість». Дорослі ігри;

30 листопада – «Ідеальна пара». Пікантна комедія;

30 листопада – прем’єра «Робота з Тінню».

Вистава «Ідеальна пара»

«Ідеальна пара» – це історія про те саме кохання – безглузде, смішне, каверзне, але таке потрібне нам усім. Вистава наповнена життям, коли всі, хто сидить в залі мимоволі проводять паралелі з ситуаціями зі свого минулого і сьогодення, сцени, що дозволяють з посмішкою подивитися на себе самого. На виході ми отримуємо симбіоз між грою акторів і живими спогадами глядачів, ну не ідеальна чи це пара?

Коли: 30 листопада, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Музеї

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни» (спільно з Музеєм «Голоси мирних»);

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

упродовж листопада – віртуальні екскурсії «Бабин Яр. Віртуальний спогад», «Хрещатик 1913 року», «Ціна свободи».

Виставка «Київський оберіг»

Історичний виставковий проєкт розкриває тему сакральних уявлень, які з давніх часів формували духовний світ людини. Віра у надприродні сили, у здатність певних предметів і символів захищати, оберігати та надавати сили супроводжує людство від найдавніших культур до сучасності.

У центрі експозиції – феномен оберега, що проходить крізь усі етапи історії: від особистих амулетів до державних символів. Виставковий простір побудована на трьох рівнях охоронних практик – індивідуальному, побутовому та суспільно-презентаційному.

Особливе місце на виставці займає тема оберега в найтемніший і найтрагічніший для країни період – під час війни. Символічними оберегами найчастіше стають речі, що поєднують військових із родиною – листи, фотографії, предмети з рідної оселі, безцінні дрібниці, виготовлені власноруч близькими людьми. Або ж – своєрідні «трофеї», свідки доброї вдачі, набуті на власному шляху боротьби. Осколок кулі, що пролетів повз і наче «зберіг» життя, зупинившись в одну мить. Каска, вервиця чи медальйон, що пройшли крізь ворожий вогонь.

На виставці представлені особисті речі українських військових, що захищали та вселяли в них віру у найтяжчі хвилини на фронті. Також демонструються особисті обереги та відеоісторії українців, які пережили окупацію, втратили домівки та змушені були поспіхом тікати від небезпеки військових дій.

Коли: 15 листопада – 1 лютого 2026 року, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

28 листопада – відкриття виставки «Відомі/у кадрі/вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

30 листопада – «Книжковий клуб на Паньківській»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

упродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної.

до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;

до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».

26 листопада – 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського»;

щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

29 листопада – психологічний практикум «Музей як ресурсний простір»;

до 1 грудня – виставка Tempo primo;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

до 15 січня 2026 року – виставки «Авангард. АРМУ. Історія» та «Авангард. Культур-ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

27 листопада – 1 лютого 2026 року – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ»;

30 листопада – майстер-клас із мокрого валяння «Квітка з керамічним ефектом»;

до 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур з колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю AVANT-GARDE KYIV FEST 2025.

29 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Херсон-Париж»;

30 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації» та екскурсія виставкою «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

29, 30 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;

29 листопада – лекторій у Музеї Ханенків. «Археологія Ханенків: докопатися до істини, зберегти для нащадків» (лекторка Катерина Чуєва);

30 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ».

26 листопада – лекція історика Олександра Візерського «Таємниці родини Київського книговидавця ХІХ сторіччя Стефана Кульженка», з циклу «Український світ Миколи Лисенка»;

29 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

29 листопада – концерт тріо «Козачка». Спільно з НФУ;

30 листопада – майстер-клас Р. Калашнікової з петриківського розпису «Осінній букет» (за угодою з Національним університетом оборони України);

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House»; екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів»; квест для школярів.

28–30 листопада – організація та відкриття музейної виставки постерів «На перетині шляхів. Мандри друкарів граверів, книг Києва, Острога, Львова, Почаєва ХVI-XVIII ст.»;

продовження виставок: «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко; «Пилип Орлик – шлях гетьмана», спільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин); «100 років Мрії про Музей», до 50-річчя діяльності Музею; «Дух Шевченка нас гартує»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів.

до 4 грудня – фотовиставка «Діти війни». До Дня захисту дітей (спільно з КО НСФХУ).

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

28 листопада – «Спокуса»;

29 листопада – «Храм краси»;

30 листопада – «Free Love».

26 листопада – концерт студентів і викладачів кафедри академічного та естрадного вокалу Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка циклу «Музичні зустрічі у музеї В.С. Косенка»;

28 листопада – «Кінострічка обірвана війною». Вечір пам’яті, присвячений кінематографістам, які загинули на фронті;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 5 грудня – персональна художня виставка наймолодшого члена НСХУ Данила Ноздрі «Гарбузове плесо».

26 листопада – концерт студентів і викладачів кафедри академічного та естрадного вокалу Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка циклу «Музичні зустрічі у музеї В. С. Косенка».

до 27 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича» презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»);

30 листопада – калита з гуртом «Збитень»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

до 30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;

до 30 листопада – виставка Оксани Охапкіної;

30 листопада – концерт Національної філармонії України.

29 листопада – родинний альбом української історії «Я розлуки і зустрічі знаю». До 100-річчя Вірменича В.М. (1925-1986), автора музики легендарної пісні «Чорнобривці»;

29 листопада – «Троянди й виноград». Літературні зустрічі з молодими письменниками.

29 листопада – пішохідна екскурсія «Міфи Подолу з чаєм по-знахарські»;

30 листопада – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп. Розробка тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».

29 листопада – лекція к.і.н. Панченка В.О. «Грошовій обіг в Україні часів Речі Посполитої»;

до 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (авторка і кураторка Ellen Orro) «Ангели»;

до 30 листопада – виставка живопису болгарського художника Івана Стоянова «Глаголиця» та стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

26 листопада – рукотворчість: майстер-класи та інтерактиви;

24–28 листопада – виставка «Музей у валізі: люди, історії, рефлексії»;

24–28 листопада – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

24–28 листопада – виставка «Наше Підґрунтя»;

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Бібліотеки

25 листопада – 10 грудня – перегляд матеріалів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;

26 листопада – стрім-огляд «Козацькому роду нема переводу», присвячений Дню Гідності та Свободи;

27 листопада – стрім-бесіда з Елен Краснопьоровою «Життя без зайвого: пропагуємо свідоме споживання» до Дня без покупок;

28 листопада – заняття «Спілкуймося українською впевнено»;

до 25 листопада – виставка-реквієм у межах всеукраїнської акції «Засвіти свічку» до Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів;

до 25 листопада – виставка матеріалів «Голос гідності: вшануємо свободу та єдність» до Дня Гідності та Свободи;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси «Курс німецької мови. Початковий рівень»; розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

25 листопада – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

27 листопада – перегляд художнього фільму в кінозалі;

24–30 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

29 листопада – благодійний майстер-клас «Пишемо українською» в межах проєкту «Рутенія. Графіка української мови».

27 листопада – заняття у студії «Чарівний пензель» для тих, хто хоче вчитися малювати;

27 листопада – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

27 листопада – заняття у клубі «Чарівний клубок» для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком і спицями;

24-30 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій».

25 листопада – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

30 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

30 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

27 листопада – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

28 листопада – лекція з теми «Історія родини Крістер», спікерка Вікторія Ляшенко;

24-30 листопада – постійно діючі виставки «Етнографічний простір вишивки та побуту»; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д. М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

24-30 листопада – виставка живопису Олени Стрекалової «Моє натхнення»;

24-30 листопада – виставка живопису Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

24-30 листопада – виставка Юльці Кісіль «Роздуми у фото і текстах»;

24 листопада – арттерапевтичний майстер-клас із психологом Ксенією Мінаєвою;

25 листопада – курси комп’ютерної грамотності для людей старшого віку;

26 листопада – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

27 листопада – презентація книжки Дзвінки Матіяш «Берегиня і Пілот Роджер»;

28 листопада – клуб «ПсиголоГ_і_Я». Індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою.

25 листопада – розмовна практика в Speaking club «Мовознайка»;

25 листопада – творча зустріч із письменницею Оленою Радзивілл «Оповиті легендами»;

27 листопада – година-спогад «Патріотами не народжуються» у проєкті «Герої серед нас»;

27 листопада – розмовний клуб «Говоримо українською».

25 листопада – «Смартфон: зручно, просто, корисно». Навчання роботі зі смартфоном;

25 листопада – «Ніл Хасевич – митець і воїн УПА: до 120-річчя від дня народження». Презентація бібліографічного покажчика;

25 листопада – «Книги сили: як розпізнати й подолати насильство» (до акції «16 днів проти насильства»). Відеопідбірка літератури;

26 листопада – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук;

27 листопада – «Жіноче творче коло» психосоціальної підтримки Тані Срібної;

27 листопада – «Терапевтична проза Міли Іванцової» до 55-річчя від дня народження української письменниці. Віртуальна виставка;

29 листопада – вечір-зустріч «Pet Friendly. Бібліотека відчиняє двері» (до Всесвітнього дня домашніх тварин);

29 листопада – літературно-мистецький вечір. Презентація нових видань «Pantheon. Література та мистецтво» й літопису Всеукраїнської літературно-мистецької премії «Київська книга року»;

30 листопада – книжкова виставка «Гумор та мудрість великого таланту» (до 190-річчя від дня народження Марка Твена);

до 30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);

до 2 грудня – книжкова виставка-реквієм «Свічка плакала в скорботі» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

щопонеділка о 14:00 – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга о 14:00 – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щосуботи об 11:00 – English Speaking Club.

Концерти

Yuna. Різдвяний концерт

27 листопада в МЦКМ відбудеться подія, що вже стала новою святковою традицією – на одній сцені, переможці та номінанти Національної музичної премії Yuna різних років вдруге об’єднаються з Національним президентським оркестром, аби знову подарувати кожному справжнє різдвяне диво. Незмінним гаслом концерту є «Переможці Yuna разом до перемоги». На сцені зберуться улюблені українські артисти, які в різні роки ставали лауреатами Національної музичної премії Yuna. Вони виконають свої відомі хіти в новому звучанні разом з Національним президентським оркестром у складі більше 60 музикантів.

Важливою метою концерту є благодійність. Національна музична премія Yuna продовжує підтримувати національну програму «Врятуй кінцівку», завдяки якій українці отримують шанс уникнути ампутації рук та ніг. До програми залучено понад сто висококваліфікованих хірургів, які проводять унікальні операції та повертають пораненим можливість жити повноцінним життям після травм.

Коли: 27 листопада, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вечір поезії Юрія Рибчинського

27 листопада, на головній театральній сцені країни відбудеться особливий вечір, присвячений поезії одного з найвидатніших майстрів слова Юрія Рибчинського. Цього вечора оживе його поетичний всесвіт, де слово переплітається із живим звучанням музики, відвертою й оголеною емоцією запрошених гостей на сцені та глядачів у залі.

Культові й нові тексти Юрія Рибчинського пролунають у виконанні найвідоміших людей країни. Подія має важливу соціальну місію – допомогу благодійному фонду «Птахи» Тати Кеплер, який займається забезпеченням тактичної медицини для рятівників і військових.

Коли: 27 листопада, 18:30.

Місце проведення: Театр ім. Івана Франка, пл. Івана Франка, З.

Великий сольний концерт Kadnay

Український інді-електро-поп гурт Kadnay, створений у 2012 році двома талановитими музикантами: Дмитром Каднаєм та Пилипом Коляденком, вперше виступить у МЦКМ з великим сольним концертом. Цього вечора на сцені Kadnay постане в розширеному складі – 12 музикантів, щоб подарувати вам ще більш потужне та незабутнє шоу.

У виступі музиканти поєднують синт-поп, фанк і танцювальні ритми, збираючи повні зали по всій країні.

Їхні хіти «Відчуваю» і «Відпусти» стали саундтреками молодіжних тусовок, а після участі у відборі на Євробачення-2018 з композицією Beat of the Universe про гурт заговорили і за межами України. У квітні 2025 року дует випустив новий альбом «Квітами на глибині», який став поворотом до більш глибоких, особистих тем.

А кліп на трек «Запах твого волосся» був знятий визнаним майстром візуальної емоції, режисером Аланом Бадоєвим. Це чуттєва історія про пам’ять і кохання, що підсилює емоції кожної пісні й створює кінематографічну атмосферу вечора.

Коли: 30 листопада, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Стендапи

Просмажка Тараса Цимбалюка

Просмажка Тараса Цимбалюка – шоу, де головного холостяка країни безжально обсипають жартами. Коміки «Бродячого стендапу» вийдуть на сцену, щоб максимально жорстко і смішно «просмажити» Тараса, не залишивши без уваги жодної теми. Глядачів чекає вечір без цензури, де межа між дружбою й тролінгом розчиняється в диких вибухах сміху.

Наприкінці сам Тарас отримає мікрофон, щоб відповісти своїм кривдникам і добряче «підсмажити» їх у відповідь. І звісно, без сюрпризів не обійдеться – публіку чекає ще й секретний зірковий гість, який приєднається до безжалісного підсмажування Тараса.

Ведучий вечора: Андрій Бережко. Коміки: Алла Волкова, Руслан Колесник, Богдан Боярин, Тарас Яремій, Діма Носов.

Коли: 25 листопада, 19:30.

Місце проведення: Центр Культури та Мистецтв КАІ, пр-т Любомира Гузара, 1.

Перевірка матеріалу. Антон Тимошенко

На глядачів очікує година нового матеріалу та перевірених жартів від топового і талановитого коміка Антона Тимошенка.

Коли: 29 листопада, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Інтерактивна виставка Ukraine WOW

До кінця листопада на Центральному залізничному вокзалі у Києві триває виставка Ukraine WOW. Прогулятися пшеничним полем під українським небом. Побачити унікальні експонати: 20-метровий козацький човен-чайку, шаблю Івана Мазепи, меч доби Київської Русі та великі українські вау часів незалежності України, зокрема «Золотий м’яч» Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика, статуетки «Євробачення», Нобелівську премію та «Оскар». Політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити у рожевий вагон, на фінальну репетицію «Ребелії» від МУР та у декорації «Конотопської відьми». Усе це та багато іншого можна зробити на Ukraine WOW.

Історія Ukraine WOW нерозривно повʼязана із залізницею: виставка буквально розташована на вокзалі, у приміщенні колишнього багажного депо – якщо заглянути під підлогу, то можна навіть побачити рейки зі шпалами. Експонати надані музеями та приватними колекціонерами у співпраці з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Щодо трьох найпопулярніших локацій на Ukraine WOW – то це безкрайнє пшеничне поле, створене зі 110 тис. колосків, ставок із лататтям та зелена галявина, де можна згадати найкращі миті свого дитинства.

Берлінський дизайнер Франк Петер Вільде завітав на Ukraine WOW і зробив улюблене mirror selfie фото: Ukraine WOW/Facebook

Мета Ukraine WOW – занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього. За місяць роботи Ukraine WOW, інтерактивна виставка-присвята Україні, зібрала 80 тисяч відвідувачів, це як ущерть заповнений стадіон «Олімпійський». 4 листопада виставку відвідали її 100 тисячні гості – мама Юлія з синами Акімом і Богданом.

Коли: до 30 листопада включно. вівторок – четвер: з 11:00 до 20:00, п’ятниця – субота: з 10:00 до 21:00, неділя: з 10:00 до 20:00. Понеділок – вихідний.

Місце проведення: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір на 14-й колії, Київ, Вокзальна площа, 1.