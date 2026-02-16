Чотирирічна дитина у Києві отруїлася наркотиками: яке покарання загрожує матері

Мати хлопчика є наркозалежною, вона ігнорувала систематичні попередження з боку соціальних служб

Київські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річної киянки, чотирирічний син якої потрапив до лікарні у критичному стані після вживання наркотичної речовини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За матеріалами слідства, малолітній хлопчик знайшов на підлозі пігулку з наркотичним вмістом і проковтнув її. У цей час матір перебувала в сусідній кімнаті, де разом зі знайомим вживала наркотики. Дитину госпіталізували з ознаками гострої інтоксикації, оглушенням та мимовільними рухами.

Наразі загрози для життя хлопчика немає, його вилучили з сім'ї та передали під нагляд органів опіки.

Слідство встановило, що обвинувачена є наркозалежною та раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Вона також ігнорувала систематичні попередження з боку соціальних служб.

Справу розглядатимуть за ст. 166 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

