Чотирирічна дитина у Києві отруїлася наркотиками: яке покарання загрожує матері

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чотирирічна дитина у Києві отруїлася наркотиками: яке покарання загрожує матері
Поліція показала умови, у яких виховувалася малолітня дитина
фото: Національна поліція України

Мати хлопчика є наркозалежною, вона ігнорувала систематичні попередження з боку соціальних служб

Київські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річної киянки, чотирирічний син якої потрапив до лікарні у критичному стані після вживання наркотичної речовини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За матеріалами слідства, малолітній хлопчик знайшов на підлозі пігулку з наркотичним вмістом і проковтнув її. У цей час матір перебувала в сусідній кімнаті, де разом зі знайомим вживала наркотики. Дитину госпіталізували з ознаками гострої інтоксикації, оглушенням та мимовільними рухами.

Наразі загрози для життя хлопчика немає, його вилучили з сім'ї та передали під нагляд органів опіки.

Слідство встановило, що обвинувачена є наркозалежною та раніше неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків. Вона також ігнорувала систематичні попередження з боку соціальних служб.

Справу розглядатимуть за ст. 166 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Нацполіція та Служба безпеки України провели масштабну спецоперацію, у результаті якої затримано 16 учасників організованої злочинної групи. Зловмисники налагодили постачання кокаїну з Латинської Америки та його масовий збут у столичному регіоні.

Раніше киянина засудили до 9,5 років за незаконне збут психотропів в особливо великих розмірах. Встановлено, що обвинувачений придбав та намагався збути психотропні речовини PVP та метамфетамін, розфасувавши їх для роздрібного продажу. Затримали його з частиною товару, готового для продажу. 

