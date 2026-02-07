Пожежу на складі Roshen ліквідовано. Відео з місця події
Окупанти знищили один із найбільших складів фабрики
У Яготині Київської області ліквідовано пожежу на складі шоколадної фабрики Roshen. Відео з місця події показав журналіст Володимир Горковенко, пише «Главком».
«Вночі рашисти знищили один із найбільших складів Roshen у місті Яготин на Київщині. Пожежу уже ліквідовано. Склади виглядають ось так. Ніякої військової техніки там немає», – написав Горковенко.
Нагадаємо, у Київській області 7 лютого спалахнула пожежа в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.
Як відомо, з вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей.
Так, на Рівненщині є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури.
Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.
Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.
Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад.
Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.
Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік.
