Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Світові рок-зірки заспівали українське слово «Воля» у новій композиції
скріншот з відео

Композиція «Yours Eternally» увійшла до мініальбому U2 «Days Of Ash» і стала музичним проєктом про силу духу українців під час війни

Ірландський гурт U2, британський співак Ед Ширан та український колектив «Антитіла» презентували спільну композицію «Yours Eternally», присвячену силі духу українців під час війни. Пісня стала частиною нового EP U2 «Days Of Ash», у якому кожен трек присвячено конкретній людині. Про це повідомляє «Главком».

Трек «Yours Eternally» з’явився після знайомства музикантів у Києві та Лондоні. У lyric-video, яке супроводжує реліз, показані учасники гурту «Антитіла», їхні військові побратими та цивільні українці. Відео передає атмосферу світла й внутрішньої сили, що стала основою композиції.

Фронтмен U2 Bono наголосив на незламності українців і силі характеру фронтмена «Антитіл» Тараса Тополі: «…коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі - така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо… І саме цей дух ми намагалися передати в Yours Eternally».

Рок-гурт U2 та Ед Ширан випустили пісню з «Антитілами» про незламність українців фото 1
фото з відкритих джерел

Тарас Тополя розповів, що ключовим символом композиції стало слово «Воля»: «Одного разу Bono запитав мене: яким одним словом можна виразити український характер? Я відповів не задумуючись - Воля. Пройшов певний час, і він прислав мені демо «Yours Eternally» зі словами - я відчуваю що це, як ніколи, потрібно всім нам сьогодні».

Лірика композиції подається як звернення солдата до друзів із закликом жити, мріяти й не втрачати віри. Студійний продакшн «Yours Eternally» здійснив ірландський продюсер Garret «Jacknife» Lee, відомий співпрацею з провідними світовими артистами та номінант престижних музичних премій.

Раніше військовий та актор Олександр Зарубей розповів, що українські бійці інколи використовують російську мову як інструмент на фронті. За його словами, знання мови противника дозволяє вводити окупантів в оману та проводити успішні операції, зокрема під час захоплення в полон російських розвідників, які помилково прийняли українських військових за своїх.

