«Розписи Київщини». У Бучі відбудеться унікальна виставка народного мистецтва

Київський розпис – це унікальне явище, що формувалося протягом тисячоліть

У місті Буча, що на Київщині, завтра, 15 лютого, відбудеться виставка народного мистецтва «Розписи Київщини». Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Робота народної майстрині України Світлани Сігіди фото: Бучанська міська рада, Facebook

Повідомляється, що на виставці свої роботи представить Світлана Сігіда – народна майстриня України, членкиня Національної спілки Народних майстрів.

«Київський розпис – це унікальне явище, що формувалося протягом тисячоліть, увібравши в себе народні традиції та етнічні особливості нашого краю», – зазначили у Бучанській міськраді.

У роботах можна побачити глибокий символізм, відображення мистецтва Київської Русі та сакральні послання, закодовані в орнаментах.

4 фото На весь екран





Роботи народної майстрині України Світлани Сігіди фото: Бучанська міська рада, Facebook

Виставка відбудеться 15 лютого у Бучанському центр культури і мистецтв за адресою: вул. Володимира Ковальського, 61В. Відвідувачів на виставці чекають з 12:00 по 19:00. Вартість: вхід вільний.

Нагадаємо, у музеї історії міста Києва 13 лютого відкрилася виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Зазначається, що це перша ретроспективна виставка робіт художниці, які ще за життя вона передала Музею шістдесятництва у Києві. Під час російської окупації Бучі художниця була у своїй домівці й місяць голодувала. Після звільнення міста вона потрапила до лікарні у дуже поганому стані. Її будинок у Лісовій Бучі постраждав під час бойових дій. 30 квітня 2022 року Панченко померла у київській лікарні.