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«Розписи Київщини». У Бучі відбудеться унікальна виставка народного мистецтва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Розписи Київщини». У Бучі відбудеться унікальна виставка народного мистецтва
На виставці свої роботи представить Світлана Сігіда – народна майстриня України
фото: Бучанська міська рада, Facebook

Київський розпис – це унікальне явище, що формувалося протягом тисячоліть

У місті Буча, що на Київщині, завтра, 15 лютого, відбудеться виставка народного мистецтва «Розписи Київщини». Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Робота народної майстрині України Світлани Сігіди
Робота народної майстрині України Світлани Сігіди
фото: Бучанська міська рада, Facebook

Повідомляється, що на виставці свої роботи представить Світлана Сігіда – народна майстриня України, членкиня Національної спілки Народних майстрів.

«Київський розпис – це унікальне явище, що формувалося протягом тисячоліть, увібравши в себе народні традиції та етнічні особливості нашого краю», – зазначили у Бучанській міськраді.

У роботах можна побачити глибокий символізм, відображення мистецтва Київської Русі та сакральні послання, закодовані в орнаментах.

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Роботи народної майстрині України Світлани Сігіди
фото: Бучанська міська рада, Facebook

Виставка відбудеться 15 лютого  у Бучанському центр культури і мистецтв за адресою: вул. Володимира Ковальського, 61В. Відвідувачів на виставці чекають з 12:00 по 19:00. Вартість: вхід вільний.

Нагадаємо, у музеї історії міста Києва 13 лютого відкрилася виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Зазначається, що це перша ретроспективна виставка робіт художниці, які ще за життя вона передала Музею шістдесятництва у Києві.    Під час російської окупації Бучі художниця була у своїй домівці й місяць голодувала. Після звільнення міста  вона потрапила до лікарні у дуже поганому стані. Її будинок у Лісовій Бучі постраждав під час бойових дій. 30 квітня 2022 року Панченко померла у київській лікарні.

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Теги: Київ вистава

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