Ворог влучив в житловий будинок у Полтаві (відео)
Ракети зруйнували житловий будинок у Полтаві
Російські терористи під час повітряної тривоги вдарили по Полтаві. Є влучання в житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Моторошне відео з Полтави. Влучання в житловий будинок 😱 pic.twitter.com/mhrQ1dvlMR— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.
На Полтавщині ворог атакував енергетику.
Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. У низці областей запроваджено аварійні відключення.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.
Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
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