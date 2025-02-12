Український анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» отримав нагороду у Франції

В Україні цей анімаційний фільм уже здобув гран-прі фестивалю LINOLEUM, Kyiv International Short Film Festival (KISFF) та був відзначений національною кінопремією критиків «Кіноколо 2024»

Анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».

У фільмі режисерка розповідає про події 24 лютого 2022 року, коли разом із хлопцем вирушила до Ірпеня, щоб бути поруч із його батьками. За її словами, вони провели десять днів у заблокованому місті, після чого змогли виїхати з останньою евакуаційною колоною.

В Україні цей анімаційний фільм уже здобув гран-прі фестивалю LINOLEUM, Kyiv International Short Film Festival (KISFF) та був відзначений національною кінопремією критиків «Кіноколо 2024».

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно у Клермон-Феррані є одним із найпрестижніших у світі. Він був заснований у 1979 році, а у 1988 році отримав статус міжнародного.

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