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Український анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» отримав нагороду у Франції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Український анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» отримав нагороду у Франції
скріншот з відео

В Україні цей анімаційний фільм уже здобув гран-прі фестивалю LINOLEUM, Kyiv International Short Film Festival (KISFF) та був відзначений національною кінопремією критиків «Кіноколо 2024»

Анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».

У фільмі режисерка розповідає про події 24 лютого 2022 року, коли разом із хлопцем вирушила до Ірпеня, щоб бути поруч із його батьками. За її словами, вони провели десять днів у заблокованому місті, після чого змогли виїхати з останньою евакуаційною колоною.

В Україні цей анімаційний фільм уже здобув гран-прі фестивалю LINOLEUM, Kyiv International Short Film Festival (KISFF) та був відзначений національною кінопремією критиків «Кіноколо 2024».

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно у Клермон-Феррані є одним із найпрестижніших у світі. Він був заснований у 1979 році, а у 1988 році отримав статус міжнародного.

Нагадаємо, протягом тижня з 10 по 16 лютого у Києві заплановано багато мистецьких заходів – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, до Дня закоханих Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра пропонує відвідати виставу «Ідеальна пара», а Київський муніципальний академічний театр опери та балету – концерт із циклу «Джаз в Укритті» «Love is…». «Главком» розповів детальніше, куди можна сходити у столиці.

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Теги: фестиваль фільм 24 лютого

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Культура

Український анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» отримав нагороду у Франції
Український анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» отримав нагороду у Франції
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