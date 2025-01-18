Пропав безвісти у П'ятихатках. Згадаймо старшого солдата Вʼячеслава Безпятчука

Захисник був нагороджений відзнакою 131 окремого розвідувального батальйону «Хрест розвідника»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вʼячеслава Безпятчука.

27 грудня 2024 року у селі Пʼятихатки Василівського району Запорізької області поліг 29-річний захисник України старший оператор-гранатометник, старший солдат Вʼячеслав Безпятчук (позивний Пятка). Про це повідомив голова Вороновицької територіальної громади Олександр Ковінько.

Вʼячеслав Безпятчук воював на Миколаївському, Херсонському, Словʼянському, Запорізькому напрямках фото: Олександр Ковінько, Facebook

Вʼячеслав Безпятчук народився у 1996 році, навчався в Оленівській школі де закінчив дев'ять класів. Після школи вступив до Вище художнє професійно-технічне училище №5 на спеціальність «Електрогазозварник».

У 2018 році пішов до армії, військова служба проходила у місті Житомир. Військове навчання юнак проходив у Чернігівській області, місто Десна.

9 березня пішов добровольцем до лав ЗСУ. Воював у складі 131 Окремого розвідувального батальйону на Миколаївському, Херсонському, Словʼянському, Запорізькому напрямках.

Воював Вʼячеслав Безпятчук на Миколаївському, Херсонському, Словʼянському, Запорізькому напрямках фото: Ірина Безпятчук, Facebook

30 березня 2023 року захисник України Вʼячеслав Безпятчук був нагороджений відзнакою 131 окремого розвідувального батальйону «Хрест розвідника». Також мав нагороду Почесний нагрудний знак командувача оперативного командування «Південь».

26 грудня 2024 року воїн, за повідомленням сестри Ірини Безпятчук, зник безвісти під час переміщення у П'ятихатках. Згодом стало відомо, що життя Вʼячеслава обірвалося 27 грудня 2024 року у селі Пʼятихатки Василівського району Запорізької області.

Нагороди захисника України Вʼячеслава Безпятчука фото: Олександр Ковінько, Facebook

Нагороди захисника України Вʼячеслава Безпятчука фото: Олександр Ковінько, Facebook

«Вʼячеславу були притаманні сильні якості характеру був надзвичайно добрий, товариський, а водночас – сміливий і відважний. Не на словах, а на ділі мужній герой любив свою державу і віддав за неї найцінніше – своє життя», – зазначив голова Вороновицької територіальної громади.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.