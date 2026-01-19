Головна Київ Новини
Понад 900 немовлят за 18 днів: статистика народжуваності в Києві у 2026 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Понад 900 немовлят за 18 днів: статистика народжуваності в Києві у 2026 році
Із 1 до 18 січня народилися 476 хлопчиків і 425 дівчаток. Із них – 18 двієнь
фото з відкритих джерел

У столиці медичні послуги при пологах надають сім комунальних закладів охорони здоров’я

У комунальних медзакладах столиці з початку 2026 року на світ з’явилася 901 дитина. Попри складні погодні умови, пологові будинки та перинатальні центри столиці працюють у штатному режимі, забезпечуючи матерів і новонароджених необхідною медичною допомогою. Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров’я КМДА, інформує «Главком»

Зокрема, з 1 до 18 січня народилися 476 хлопчиків і 425 дівчаток. Із них – 18 двієнь. 

Як наголосив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, для міста нині дуже важлива стабільність у демографічній ситуації, бо це свідчить про віру киян у майбутнє, навіть в умовах війни.

«Народження понад 900 дітей за перші тижні року – це символ нашої незламності. Попри рекордні морози та тяжкий воєнний час, Київ продовжує жити. Робимо все можливе, аби наші немовлята з’являлися на світ у безпеці та теплі», – зазначив Володимир Прокопів.

За словами директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяни Мостепан, медична система адаптована до роботи в умовах екстремальних холодів.

«Комунальні пологові мають усе необхідне для комфорту породіль і новонароджених. Заклади працюють повністю автономно, забезпечені генераторами та необхідним запасом медикаментів. Коли навантаження на інфраструктуру було максимальним, збоїв у роботі не було, акушерську допомогу надаємо в повному обсязі», – підкреслила Тетяна Мостепан.

Як нагадали в Департаменті, у столиці медичні послуги при пологах надають сім комунальних закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, за даними Мін'юсту, в Україні упродовж 2023 року народилися 187 387 немовлят. Це найменший показник за час незалежності. 

