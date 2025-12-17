Головна Київ Новини
Суд підтвердив повернення флігеля Садиби Терещенків у власність Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Суд підтвердив повернення флігеля Садиби Терещенків у власність Києва
Садиба Терещенків є пам’яткою архітектури місцевого значення, вона побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора В. Краузе у стилі неоготика
фото: Олена Терещенко/Facebook

Основну частину Садиби Терещенків вдалося повернути до комунальної власності раніше

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду міста Києва відхилила скаргу колишніх власників садиби, підтвердивши таким чином законність повернення до комунальної власності приміщень флігеля пам‘ятки архітектури – садиби Терещенків, розташованої на бульварі Т. Шевченка, 34/13. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення ексдепутатки Київради Олени Терещенко.

У суді Олене Терещенко була разом зі своїм чоловіком, українсько-французьким підприємцем й колишнім мером Глухова, що на Сумщині, Мішелем Терещенком, нащадком роду меценатів Терещенків.

«Щойно колегія суддів Північного апеляційного господарського суду – Станік (головуючий), Сотніков та Остапенко відмовили знищувачу Садиби Терещенків – «Центрелеватормлинбуду» у задоволенні його апеляційної скарги на рішення Господарського суду м. Києва, підтвердивши законність повернення до комунальної власності 158.3 кв. м приміщень флігеля пам‘ятки архітектури – Садиби Терещенків (бульвар Т. Шевченка, 34/13), якими «Центрелеватормлинбуд» протиправно заволодів та понад 20 років доводив до руйнування», – повідомила Олена Терещенко у мережі Facebook.

Колишня депутатка Київради нагадала, що основну частину Садиби Терещенків вдалося повернути до комунальної власності раніше рішенням Великої Палати Верховного Суду України. За її словами, цей складний багаторічний процес змінив всю судову практику на користь збереження обʼєктів культурної спадщини, прокуратура у цій справі зробила все можливе й неможливе.

Олена і Мішель Терещенки (на фото в центрі) у приміщенні суду разом з групою підтримки
Олена і Мішель Терещенки (на фото в центрі) у приміщенні суду разом з групою підтримки
фото: Олена Терещенко

При цьому Терещенко зауважила, що боротьба за Садибу Терещенків, яка триває понад 15 років, ще не закінчена. «Представники «Центрелеватормлинбуду» були в ярості, а тому безперечно подадуть касаційну скаргу. Тому до зустрічі у Верховному Суді! А також пильно слідкуємо, щоб новоявлені ділки знов не вивели памʼятку з комунальної власності, а також за проєктом й проведенням реставраційних робіт», – додала вона.

Садиба Терещенків є пам’яткою архітектури місцевого значення. Вона побудована у 1874-1875 роках за проєктом архітектора В. Краузе у стилі неоготика. Будівля взята на облік рішенням Київради в 1986 році. У 1998 році взято на облік також флігель як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини. У 2007 році садибу передали ПАТ «Центрелеватормлинбуд» – за інвестиційним договором, з умовою провести реставрацію пам’ятки. Проте десятки років будівля перебувала у занедбаному стані, що може призвести до її фактичного знищення.

ПАТ «Центрелеватормлинбуд» з жовтня 2021 року належить Оксані Палиці – ексдружині народного депутата та лідера партії «За майбутнє» Ігоря Палиці, а сам Палиця був політичним та бізнеспартнером Ігоря Коломойського. Одним з бенефіціарних засновників компанії був Тимур Міндич. 

