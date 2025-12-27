Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакує безпілотниками Київ та область

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакує безпілотниками Київ та область
фото з відкритих джерел

У Києві лунають вибухи

Росія вдруге за цю ніч атакує Київ та область. Наразі триває атака БпЛА, до цього окупанти запускали на столицю балістичні ракети, пише «Главком».

Моніторингові канали пишуть, що на Київ насуєваться група безпілотників з півночі. У столиці чутно вибухи. 

До цього, у Київській області по ворожих БпЛА працювала ППО. Офіційної інформації щодо атаки поки що немає.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel. 

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.

Теги: Київ Київщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
Вчора, 16:24
Водій Mitsubishi під час перевірки раптово розпочав рух та травмував поліцейського
У Києві водій влаштував перегони з поліцією та травмував патрульного: кадри затримання
25 грудня, 10:42
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень
22 грудня, 13:12
Ознайомитися з відцифрованими пам’ятками можна на ресурсі туристично-культурного хабу
За рік у Києві відцифровано шість пам’яток культурної спадщини
18 грудня, 11:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві оновлено графіки відключення світла 9 грудня
9 грудня, 13:05
Бессарабський ринок – пам’ятка архітектури національного значення, тож будь-які конструктивні зміни заборонені
Бессарабський ринок готується до відкриття після перезапуску: яким він буде (фото)
4 грудня, 11:23
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
30 листопада, 01:21
Наслідки атаки на Київ у ніч на 29 листопада
Частина Києва залишилась без світла через російський обстріл
29 листопада, 07:37
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
27 листопада, 20:50

Новини

У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
Росія атакує безпілотниками Київ та область
Росія атакує безпілотниками Київ та область
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)
У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua