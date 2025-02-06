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ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для ЗСУ
Організував протиправну схему колишній очільник квартирно-експлуатаційного відділу Луганська. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу
фото: ДБР

Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми

ДБР повідомило про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який входить до системи сил логістики Збройних сил України, та їх пособникам, які заволоділи понад 101 млн грн під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ. Про це повідомляє ДБР.

Організував протиправну схему колишній очільник КЕВ Луганська. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.

Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для ЗСУ фото 1
фото: ДБР

Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 ФОПів, рахунки яких були задіяні в оборудці. Встановлені 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

ДБР викрило посадовців, які вкрали понад 101 млн грн на закупівлях для ЗСУ фото 2
фото: ДБР

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією завершили досудові розслідування щодо розтрати майна керівником одного із центральних управлінь ДСНС та начальниці одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Києві, яка організувала закупівлю обладнання за завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 

У ДБР нагадали, що  у 2023 році посадовець ДСНС незаконно списав комп’ютерне обладнання, яке за нормативами мало постійно перебувати на балансі управління. Крім того, строк його можливої експлуатації ще не закінчився.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція заявили, що викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація (КМДА). Про це повідомляє пресцентр СБУ.  За матеріалами справи, посадовці однієї із районних адміністрацій міста Києва нібито привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн грн, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі міста. Як встановило розслідування, до організації оборудки нібито причетна очільниця місцевого управління освіти. 

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн.

Теги: документи ремонт укриття розслідування поліція ДБР корупція в Україні

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