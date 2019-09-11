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    Ліквідовано загорання торф’яників у зоні ЧАЕС (фото)

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    <p>До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки</p> - Ліквідовано загорання торф’яників у зоні ЧАЕС (фото)

    До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки

    Фото: ДСНС

    Торф загорівся поблизу з місцем горіння сухої трави

    У вівторок, 10 вересня, у зоні відчуження ЧАЕС під час обстеження місць можливого виникнення пожеж на торфовищах, поблизу з місцем горіння сухої трави було виявлено загорання торфу в районі с. Ковшилівка.

    На місце події виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    О 13:00 пожежу було локалізовано та вже в 13:30 остаточно ліквідовано. Загальна площа горіння склала 0,01 га.

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    До ліквідації пожежі було залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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    Ліквідовано загорання торф’яників у зоні ЧАЕС (фото)
    Ліквідовано загорання торф’яників у зоні ЧАЕС (фото)
    Ліквідовано загорання торф’яників у зоні ЧАЕС (фото)

    Як повідомлялося, за останню добу вогнеборці Київщини 71 раз залучались на гасіння трав’яного настилу, 7 разів на гасіння сміття, 3 - торфу, 2 - сміттєзвалища.

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    пожежа ДСНС ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина рятувальники
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