Ліквідовано загорання торф’яників у зоні ЧАЕС (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки Фото: ДСНС

Торф загорівся поблизу з місцем горіння сухої трави

У вівторок, 10 вересня, у зоні відчуження ЧАЕС під час обстеження місць можливого виникнення пожеж на торфовищах, поблизу з місцем горіння сухої трави було виявлено загорання торфу в районі с. Ковшилівка.

На місце події виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

О 13:00 пожежу було локалізовано та вже в 13:30 остаточно ліквідовано. Загальна площа горіння склала 0,01 га.

До ліквідації пожежі було залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Як повідомлялося, за останню добу вогнеборці Київщини 71 раз залучались на гасіння трав’яного настилу, 7 разів на гасіння сміття, 3 - торфу, 2 - сміттєзвалища.