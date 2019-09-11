Під час пожежі на столичному ринку постраждала жінка (фото)



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Рятувальники ліквідували пожежу на площі 30 кв. м Фото: ДСНС

Потерпілу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам

Вогнеборці ліквідували пожежу, що сталася сьогодні вранці на ринку на вул. Миропільській, 2, що у Деснянському районі Києва.

Загорання виникло о 10:58. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події, було встановлено, що загоряння сталося в одному із торговельних павільйонів на ринку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежу на площі 30 кв. м вдалося локалізувати об 11:25, запобігши розповсюдженню полум’я по всій площі торгівельних павільйонів, а об 11:36 – ліквідувати.

Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, яку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

На місці події було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Загиблих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення займання наразі з’ясовується.

Раніше ЗМІ повідомили про пожежу на території ринку «Юність» у Києві.