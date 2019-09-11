Під час пожежі на столичному ринку постраждала жінка (фото)
Потерпілу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам
Вогнеборці ліквідували пожежу, що сталася сьогодні вранці на ринку на вул. Миропільській, 2, що у Деснянському районі Києва.
Загорання виникло о 10:58. До місця виклику було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події, було встановлено, що загоряння сталося в одному із торговельних павільйонів на ринку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Пожежу на площі 30 кв. м вдалося локалізувати об 11:25, запобігши розповсюдженню полум’я по всій площі торгівельних павільйонів, а об 11:36 – ліквідувати.
Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, яку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.
На місці події було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.
Загиблих внаслідок пожежі немає.
Причина виникнення займання наразі з’ясовується.
Раніше ЗМІ повідомили про пожежу на території ринку «Юність» у Києві.