Москву масовано атакували дрони

Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб

Аеропорти «Домодєдово» і «Внуково» тимчасово були обмежені в роботі

У неділю, 15 лютого, Москва практично з самого ранку зазнавала атак невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Так, за інформацією мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю розпочалася приблизно об 11:40 і тривала щонайменше до 16:10.

За цей час Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб.

Також згідно з повідомленнями Росавіації, аеропорти «Домодєдово» і «Внуково» тимчасово були обмежені в роботі через загрозу атаки безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого територія Краснодарського краю РФ та тимчасово окупований Крим зазнали масованої повітряної атаки.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників.

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням.