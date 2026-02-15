Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Москву масовано атакували дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Москву масовано атакували дрони
Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб
фото з відкритих джерел

Аеропорти «Домодєдово» і «Внуково» тимчасово були обмежені в роботі

У неділю, 15 лютого, Москва практично з самого ранку зазнавала атак невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Так, за інформацією мера Москви Сергія Собяніна, атака на столицю розпочалася приблизно об 11:40 і тривала щонайменше до 16:10.

 

За цей час Собянін відзвітував про нібито знищення 18 дронів, а на місця падіння уламків постійно виїжджали фахівці екстрених служб.

Також згідно з повідомленнями Росавіації, аеропорти «Домодєдово» і «Внуково» тимчасово були обмежені в роботі через загрозу атаки безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого територія Краснодарського краю РФ та тимчасово окупований Крим зазнали масованої повітряної атаки.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

Читайте також:

Теги: Москва Міноборони пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Федоров розповів своєму британському колезі про ключові цілі на посаді міністра оборони
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
19 сiчня, 20:34
Федоров: нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз
Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником Федорова
25 сiчня, 14:17
В одному з будинків удар припав на сьомий поверх
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
3 лютого, 04:57
Олексій Вискуб працював першим заступником міністра цифрової трансформації
Уряд призначив заступників новому міністру оборони: досьє
5 лютого, 18:38
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
8 лютого, 05:55
За словами журналіста, вибух у будинку стався близько другої години ночі
Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці
28 сiчня, 11:25
Вірус передається від інфікованої людини через тісний контакту з виділеннями з дихальних шляхів або біологічними рідинами
Росіян у Московській області скосила рідкісна хвороба
1 лютого, 19:32
Росія побудувала більшу частину своєї державної пропаганди навколо «порятунку» жителів Донецької та Луганської областей
Чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі: розбір NYT
1 лютого, 17:15
Федоров повідомив, що Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем Samp/T
Україна і Франція підписали договір про намір спільного виробництва озброєння
9 лютого, 12:28

Соціум

Боєприпаси для України під питанням: ключовий завод в Уельсі не відкрився
Боєприпаси для України під питанням: ключовий завод в Уельсі не відкрився
Москву масовано атакували дрони
Москву масовано атакували дрони
Українка на швидкості 200 км/год мчала на манікюр, їй доведеться сплатити 30 тис. грн. штрафу
Українка на швидкості 200 км/год мчала на манікюр, їй доведеться сплатити 30 тис. грн. штрафу
Справа Епштейна: як зв’язки з головою Нобелівського комітету стали приманкою для світових еліт
Справа Епштейна: як зв’язки з головою Нобелівського комітету стали приманкою для світових еліт
У Росії зросли масштаби конфіскації майна – розвідка
У Росії зросли масштаби конфіскації майна – розвідка
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам
Іран вистежує та арештовує протестувальників завдяки дронам

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua