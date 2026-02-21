Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками

Аліна Самойленко
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено машини та вибито вікна

У ніч на 21 лютого російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Про це повідомив Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя загорілася автівка в одному з районів, деякі машини пошкоджено.

фото: Запорізька ОВА

Крім того, вибиті вікна у багатоповерхівках. Інформації про постраждалих немає.

фото: Запорізька ОВА
фото: Запорізька ОВА

Як відомо, у ніч на 11 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Також у кількох житлових будинках вибиті вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

До слова, увечері, 10 лютого окупанти атакували ударними дронами Запорізький район. Унаслідок атаки російського безпілотника по місту Вільнянськ поранення отримала одна жінка. 

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, пошкоджені будівлі поблизу. Через атаку знеструмлено Вільнянську громаду.

Варто зазначити, що вдень 10 лютого, російська терористична армія завдала удар по Запоріжжю. Внаслідок чого пошкоджено дитячий садок.

