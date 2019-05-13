Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)



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Учасники акції розгорнули біля входу до німецького посольства великий транспарант із написом німецькою мовою: «Що у трубах Транснефти?» Фото: Громадський рух «Вільний Ідель-Урал»

Від Берліна вимагають ініціювати міжнародний аудит російського нафтовидобування

У понеділок, 13 травня, представники корінних народів Росії, об’єднаних у Громадський рух «Вільний Ідель-Урал», пікетували посольство ФРН у Києві. Приводом для акції стали повідомлення про призупинення європейськими країнами транзиту російської нафти, в якій виявили високий вміст хлорорганічних сполук. Про це «Главкому» повідомили у русі «Вільний Ідель-Урал».

Активісти, вдягнені у костюми хімзахисту і в протигази, вимагали від влади ФРН ініціювати міжнародний аудит російського нафтовидобування.

«Російська марка Urals – це суміш високосірчаної нафти з Татарстану і Башкортостану з легкою нафтою Західного Сибіру, що йде на експорт в Європу. Нещодавно покупці Urals виявили високий вміст у нафті хлорорганічних сполук, яких там взагалі не повинно бути. Масштаби забруднення експортної нафти можуть свідчити про техногенну катастрофу на моїй батьківщині – в Республіці Татарстан. Я переконаний, що влада приховує інформацію про реальну екологічну ситуацію як в Татарстані, так і в Башкортостані», – пояснює свою позицію емігрант Нафіс Кашапов.

Співзасновник «Вільного Ідель-Уралу» Сиресь Боляєнь передав німецьким дипломатам офіційне звернення, у якому активісти просять офіційний Берлін ініціювати міжнародний аудит. «Ми просимо ФРН, як одну з найбільших імпортерів російської нафти і газу, ініціювати проведення незалежного міжнародного аудиту роботи російської «Транснефти», а також орієнтованих на експорт російських видобувних компаній, зокрема, «Роснефть», «Татнефть» і «Башнефть». Розумію, що загроза довкіллю у далеких республіках Поволжя може сприйматися німецьким урядом як новина про дослідження марсіанського ґрунту. От тільки нам, ерзянам, мокшанам, удмуртам, марійцям, татарам, чувашам і башкирам, – нам не до сміху. У нас одна батьківщина, і цю батьківщину на наших очах перетворюють у забруднену шкідливими реагентами зону відчуження. Вважаємо, що уряд ФРН має розділяти з Росією відповідальність за наслідки нафтового бізнесу – хижацьку експлуатацію ресурсів Ідель-Уралу. Життя і здоров'я людей – це не товар», – заявив активіст.

Учасники акції розгорнули біля входу до німецького посольства великий транспарант із написом німецькою мовою: «Що у трубах Транснефти?». Активісти сподіваються, що їх акція приверне увагу не лише німецького уряду, але й німецького суспільства до хижацьких методів нафтовидобування, що їх практикує Москва на землях корінних народів.

Як повідомлялося, пізно увечері 19 квітня концерн «Белнафтохим» заявив про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтогоном «Дружба» з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходив нафтопроводом «Гомельтранснафта Дружба», перевищував «у десятки разів граничні значення за стандартом».

24 квітня постачання нафти «Дружбою» перекрила Польща, а днем пізніше була перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США.

11 травня українська компанія Укртранснафта відновила транзит нафти на територію ЄС по магістральному нафтопроводу «Дружба».