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    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)

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    Учасники акції розгорнули біля входу до німецького посольства великий транспарант із написом німецькою мовою: &laquo;Що у трубах Транснефти?&raquo; - Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Учасники акції розгорнули біля входу до німецького посольства великий транспарант із написом німецькою мовою: «Що у трубах Транснефти?»
    Фото: Громадський рух «Вільний Ідель-Урал»

    Від Берліна вимагають ініціювати міжнародний аудит російського нафтовидобування

    У понеділок, 13 травня, представники корінних народів Росії, об’єднаних у Громадський рух «Вільний Ідель-Урал», пікетували посольство ФРН у Києві. Приводом для акції стали повідомлення про призупинення європейськими країнами транзиту російської нафти, в якій виявили високий вміст хлорорганічних сполук. Про це «Главкому» повідомили у русі «Вільний Ідель-Урал».

    Активісти, вдягнені у костюми хімзахисту і в протигази, вимагали від влади ФРН ініціювати міжнародний аудит російського нафтовидобування.

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    «Російська марка Urals – це суміш високосірчаної нафти з Татарстану і Башкортостану з легкою нафтою Західного Сибіру, що йде на експорт в Європу. Нещодавно покупці Urals виявили високий вміст у нафті хлорорганічних сполук, яких там взагалі не повинно бути. Масштаби забруднення експортної нафти можуть свідчити про техногенну катастрофу на моїй батьківщині – в Республіці Татарстан. Я переконаний, що влада приховує інформацію про реальну екологічну ситуацію як в Татарстані, так і в Башкортостані», – пояснює свою позицію емігрант Нафіс Кашапов.

    Співзасновник «Вільного Ідель-Уралу» Сиресь Боляєнь передав німецьким дипломатам офіційне звернення, у якому активісти просять офіційний Берлін ініціювати міжнародний аудит. «Ми просимо ФРН, як одну з найбільших імпортерів російської нафти і газу, ініціювати проведення незалежного міжнародного аудиту роботи російської «Транснефти», а також орієнтованих на експорт російських видобувних компаній, зокрема, «Роснефть», «Татнефть» і «Башнефть». Розумію, що загроза довкіллю у далеких республіках Поволжя може сприйматися німецьким урядом як новина про дослідження марсіанського ґрунту. От тільки нам, ерзянам, мокшанам, удмуртам, марійцям, татарам, чувашам і башкирам, – нам не до сміху. У нас одна батьківщина, і цю батьківщину на наших очах перетворюють у забруднену шкідливими реагентами зону відчуження. Вважаємо, що уряд ФРН має розділяти з Росією відповідальність за наслідки нафтового бізнесу – хижацьку експлуатацію ресурсів Ідель-Уралу. Життя і здоров'я людей – це не товар», – заявив активіст.

    Учасники акції розгорнули біля входу до німецького посольства великий транспарант із написом німецькою мовою: «Що у трубах Транснефти?». Активісти сподіваються, що їх акція приверне увагу не лише німецького уряду, але й німецького суспільства до хижацьких методів нафтовидобування, що їх практикує Москва на землях корінних народів. 

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    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)
    Люди в протигазах пікетували посольство Німеччини в Києві (фото)

    Як повідомлялося, пізно увечері 19 квітня концерн «Белнафтохим» заявив про різке погіршення якості нафти, що надходила нафтогоном «Дружба» з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходив нафтопроводом «Гомельтранснафта Дружба», перевищував «у десятки разів граничні значення за стандартом».

    24 квітня постачання нафти «Дружбою» перекрила Польща, а днем пізніше була перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінює втрати країни від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів США

    11 травня українська компанія Укртранснафта відновила транзит нафти на територію ЄС по магістральному нафтопроводу «Дружба».

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