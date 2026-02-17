У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи

Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних та виробничих приміщеннях

Фірма мала поставити 107 тис. грілок для рук на загальну суму понад 7 млн грн

Столичні правоохоронці оголосили підозру підприємцю у постачанні прикордонникам грілок для рук, які були виготовленні з неякісних матеріалів та з порушенням технології. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У справі йдеться про події 2024 року. Тоді військова частина Державної прикордонної служби України оголосила тендер на закупівлю засобів індивідуального обігріву. Переможцем визначили товариство з обмеженою відповідальністю, з яким уклали договір на постачання 107 тис. грілок для рук на загальну суму понад 7 млн грн.

Слідчі повідомили підприємцю про підозру, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна фото: поліція Києва

Однак, за даними слідства, підприємець, будучи довіреною від підрядника особою, організував поставку цих грілок, які були виготовлені із порушенням технології та з неякісних матеріалів. Попри те, що продукція не відповідала заявленим параметрам – тепловіддачі, часу дії та технічній сертифікації МО України і підозрюваний знав про це, він доставив її прикордонникам. Унаслідок цих протиправних дій ДПСУ завдано майнової шкоди на суму майже 5,6 млн грн.

Поліцейські проводять обшук у справі про постачання неякісних грілок для рук фото: поліція Києва

Поліцейські провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних та виробничих приміщеннях. Вилучено документацію, печатки, штампи, електронні підписи, зразки продукції та $7,7 тис.

Вилучені під час обшуку зразки продукції фото: поліція Києва

Печатки та штампи, вилучені під час обшуків фото: поліція Києва

Слідчі повідомили підприємцю про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб , повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Службою безпеки України викрили командира однієї з військових частин на Київщині, який організував розкрадання продуктів, призначених для ввірених йому бійців. Слідство виявило, що командир призначив начальницею їдальні довірену особу, яка безпосередньо організувала викрадення продуктів. Згодом на посаду начальника продовольчого складу було призначено її доньку, що дозволило безконтрольно отримувати та видавати продукти харчування, частина з них фактично не використовувалася для приготування їжі для військовослужбовців.