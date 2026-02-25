«Піноккіо» – не образа: німецька прокуратура дозволила так називати Мерца

Місцева прокуратура припинила розслідування у справі про пенсіонера, який образив канцлера ФРН в інтернеті

Німецькі правоохоронці поставили крапку в резонансній справі щодо висловлювань на адресу канцлера Фрідріха Мерца

Німецька прокурора визнала, що порівняння Фрідріха Мерца з казковим персонажем Піноккіо є проявом свободи слова, а не кримінальним злочином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Heilbronner Stimme.

Інцидент стався у місті Гайльбронн. Минулого року поліція у зв'язку з візитом канцлера оголосила про одноденну заборону польотів. Цей допис зібрав майже 400 коментарів, у яких багато користувачів критикували Мерца.

Місцевий пенсіонер під дописом поліції написав: «Піноккіо приїжджає до Гайльбронна», додавши емодзі з довгим носом. Поліція розцінила це як можливу образу державного діяча та розпочала розслідування.

Речник поліції заявив, що коментарі були «образливими за своєю суттю». Мовляв, Піноккіо – це дерев'яна лялька, відома своїм довгим носом. Коментарі поліції також викликали бурхливу реакцію в Німеччині та за її межами, а користувачі соціальних мереж висловили занепокоєння щодо свободи слова.

Однак прокуратура Гайльбронна пояснила, що користувач, який назвав Мерца Піноккіо, не понесе юридичної відповідальності.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою на адресу російського режиму, порівнявши його методи з діями нацистів.

Під час партійного з’їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Штутгарті він заявив, що Москва систематично скоює воєнні злочини, спрямовані проти мирного населення України, включаючи жінок, дітей та літніх людей.