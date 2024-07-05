Зістрибнув з потяга, аби перетнути кордон: прикордонники виявили травмованого киянина
Киянин мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон
Прикордонники Львівського загону за два кілометри від кордону з Польщею знайшли киянина з розбитою головою та поламаною ногою. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зокрема, 34-річний чоловік лежав поблизу залізничної колії. Киянин зізнався, що мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.
«Травми горе-втікач отримав, стрибнувши з потяга «Київ – Чоп». Квиток чоловік придбав до Ужгорода, проте вирішив випробувати долю та вистрибнув з потяга на Львівщині», – йдеться в повідомленні.
Чоловік розповів, що під час планування свого маршруту користувався порадами та вказівками, отриманими в одному з телеграм-каналів. Згідно з інструкціями киянин взяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та їжу. Втім, скористатися речами не встиг.
За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.
До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.
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