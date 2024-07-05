Зістрибнув з потяга, аби перетнути кордон: прикордонники виявили травмованого киянина

Через стрибок з потяга киянин розбив собі голову та зламав ногу

Киянин мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон

Прикордонники Львівського загону за два кілометри від кордону з Польщею знайшли киянина з розбитою головою та поламаною ногою. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, 34-річний чоловік лежав поблизу залізничної колії. Киянин зізнався, що мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.

«Травми горе-втікач отримав, стрибнувши з потяга «Київ – Чоп». Квиток чоловік придбав до Ужгорода, проте вирішив випробувати долю та вистрибнув з потяга на Львівщині», – йдеться в повідомленні.

Чоловік розповів, що під час планування свого маршруту користувався порадами та вказівками, отриманими в одному з телеграм-каналів. Згідно з інструкціями киянин взяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та їжу. Втім, скористатися речами не встиг.

Киянина було госпіталізовано до лікарні фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.