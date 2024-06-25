У Києві проїзд для школярів у громадському транспорті стане платним

Протягом канікул на покупку квитків для школярів діятиме знижка 75%

У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Про це повідомляє КМДА.

Зокрема, протягом канікул діятиме знижка 75%. Придбати квиток зі знижкою можна через:

застосунок «Київ Цифровий»;

термінал самообслуговування.

Поповнити учнівський можна в касах «Київського метрополітену», в додатку EasyPay та на сайті комунального підприємства «Головний інформаційно – обчислювальний центр».

«На учнівський квиток, окрім того, можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку «учнівська» знижка не застосовується», – зазначає пресслужба.

Зокрема протягом канікул проїзд стане платним для курсантів вищих військових навчальних закладів міста.

Нагадаємо, у Києві школярі отримали можливість замовити цифровий учнівський для безкоштовного проїзду.

До слова, з понеділка, 3 червня, змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен». Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин.

Причиною таких змін став гострий дефіцит фахівців робітничих професій у КП «Київський метрополітен». Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.