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    Марафон внесе зміни в роботу столичного громадського транспорту (схеми руху)

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    Під час марафону в Києві зміняться маршрути тролейбусів і автобусів&nbsp; - Марафон внесе зміни в роботу столичного громадського транспорту (схеми руху)
    Під час марафону в Києві зміняться маршрути тролейбусів і автобусів 
    Фото з відкритих джерел

    Громадський транспорт рухатиметься за зміненими маршрутами з 7:30 до 16:00 25 квітня

    У неділю, 25 квітня, змінять роботу тролейбуси та автобуси низки маршрутів у зв’язку із проведенням легкоатлетичного пробігу V Міжнародний Kyiv Euro Marathon. Про це інформує КП «Київпастранс».

    Із 07:30 до 16:00 рух маршрутів буде організовано:

    тролейбус № 3 – від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

    тролейбус № 5 – від вул. Білицької до ст. м. «Нивки»;

    тролейбус № 7 – від вул. Чорнобильської до ст. м. «Нивки»;

    тролейбус № 8 – від вул. Смілянської до залізничного вокзалу «Південний»;

    тролейбус № 9 – від Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») до залізничного вокзалу «Південний»;

    тролейбус № 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

    тролейбус № 14 – від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

    тролейбус № 17 – від Площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;

    тролейбус № 40 – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

    автобус № 2 – від вул. Булгакова до ст. м. «Берестейська»;

    автобус № 5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

    автобус № 20 – від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

    автобус № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

    автобус № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до залізничного вокзалу «Центральний».

    На вказаний період відповідно до заявки організатора марафону організовується рух безкоштовних тимчасових автобусних маршрутів:

    № 3ТР «Залізничний масив – вул. Жилянська»: Залізничний масив – вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Івана Федорова – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська – вул. Волгоградська – Залізничний масив;

    № 5ТР «Ст. м. «Нивки» – ст. м. «Площа Льва Толстого»: ст. м. «Нивки» – просп. Перемоги – вул. Гарматна – вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – ст. м. «Нивки»;

    14ТР «Залізничний вокзал «Центральний» – ст. м. «Палац спорту»: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – Бессарабська площа – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

    На тимчасових автобусних маршрутах №№ 3ТР, 5ТР, 14ТР діятимуть обмежувальні карантинні заходи, які діють у громадському транспорті Києва: проїзд за наявності спеціальних перепусток і засобів індивідуального захисту.

    Нагадаємо, що за маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30 25 квітня.

    Теги: Київ громадський транспорт марафон транспорт Київпастранс
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