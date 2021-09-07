У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

Унаслідок ДТП постраждали семеро громадян України

У польському Любліні сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями. У результаті постраждали семеро громадян України. Про це йдеться у заяві посольства України в Польщі.

Загалом у мікроавтобусі перебували вісім осіб.

«Унаслідок аварії постраждало семеро громадян України. Усі потерпілі оперативно розміщені у госпіталі SPSK4 у м. Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

За інформацією польських ЗМІ, мікроавтобус врізався у вантажівку на трасі S12 у напрямку Варшави близько 4 години ранку. До прибуття швидкої допомоги водій вантажівки залишив місце ДТП.

Після аварії двох постраждалих затисло в авто, їх діставали за допомогою спецінструменту. Шестеро жінок та двоє чоловіків були доставлені до лікарень.

Одна зі смуг була перекрита після зіткнення, на місце аварії прибули кілька команд пожежної служби та рятувальників.

Для надання консульської допомоги постраждалим у лікарні перебуває консул. Встановлюються контакти з родичами.

Нагадаємо, що 24 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому українці їхали на заробітки, зіштовхнувся з автомобілем Nissan Qashqay. В результаті ДТП постраждали сім громадян України, згодом стало відомо, що один загинув. За даними поліції, 36-річна жінка керувала автомобілем Nissan в нетверезому стані і несподівано з'їхала на зустрічну смугу.

Також 6 березня вночі поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною, потрапив в аварію автобус з українцями. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням. Внаслідок аварії ушкодження отримали четверо чоловік, в тому числі неповнолітній.