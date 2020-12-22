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    Новини

    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)

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    Вогнем охоплена площа 1500 кв. м - У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    Вогнем охоплена площа 1500 кв. м
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі обрушилася покрівля складського приміщення

    Сьогодні, 22 грудня, виникла пожежа у складському приміщенні на вул. Святошинській, 32 у Святошинському районі столиці. О 15:42 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що видно чорний густий дим.

    До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Рятувальники встановили, що пожежа виникла у складському приміщенні розміром 100х30 км. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення.

    Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв. м. Рятувальниками було винесено 3 кисневих балони.

    О 16:31 пожежу на площі 1500 кв. м було локалізовано.

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    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)
    У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)

    До ліквідації пожежі залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Нагадаємо, 21 грудня о 20:24 у двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху з виробництва меблів у Білій Церкві сталася пожежа. Загорання було ліквідовано 22 грудня о 03:10. 

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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