У Києві масштабна пожежа: палають склади (фото)

Під час ліквідації пожежі обрушилася покрівля складського приміщення

Сьогодні, 22 грудня, виникла пожежа у складському приміщенні на вул. Святошинській, 32 у Святошинському районі столиці. О 15:42 до рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що видно чорний густий дим.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла у складському приміщенні розміром 100х30 км. Є загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення.

Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв. м. Рятувальниками було винесено 3 кисневих балони.

О 16:31 пожежу на площі 1500 кв. м було локалізовано.

До ліквідації пожежі залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Нагадаємо, 21 грудня о 20:24 у двоповерховій будівлі (розміром 70х20 м) колишнього цеху з виробництва меблів у Білій Церкві сталася пожежа. Загорання було ліквідовано 22 грудня о 03:10.